Стала известна дата приговора Кызласову

Суд назначил дату, когда будет оглашен приговор по делу экс-директора «Титановой долины» Артемия Кызласова, обвиняемого в вымогательстве взятки. Решение будет в ближайшую пятницу, 9 июля.

Сегодня в суде прошли прения, сторонам предоставили последнее слово – причем бывший замминистра экономики области Михаил Шилиманов, которого следствие считает пособником Кызласова, говорить отказался, а вот сам бывший директор ОЭЗ выступил. Затем судья удалилась в совещательную комнату.

Напомним, сегодня прокурор Егор Устьянцев потребовал отправить бывшего руководителя «Титановой долины» на 14 лет в колонию строгого режима и присудить ему штраф в 26 млн рублей, а Шилиманову – 11 лет колонии и штраф в 13 млн. Такие сроки гособвинение запросило, поскольку в России только 38 особых экономических зон и они позиционируются как площадки для инвестиционной деятельности. По версии стороны обвинения, Кызласов вымогал взятку у коммерческого директора ООО «Проектное дело» Дмитрия Панова. Это субподрядчик, заказчиком его было ООО «Геолайн», которое работало на «Титановую долину».

Кызласов предложил Шилиманову выступить посредником, тот согласился и организовал несколько встреч. На них Кызласов угрожал Панову, обещал негативные последствия его бизнесу, вымогал деньги, Панов согласился. Они договорились о передаче части взятки – 3,5 млн рублей – 17 февраля в кафе в БЦ «Высоцкий». Панов пришел с муляжом денег и 30 тысячами рублей, после чего Кызласова задержали. Последний заявил, что, по его версии, Панов срывал сроки договора, и директор ОЭЗ предложил ему компенсировать затраты и выйти из проекта. «Моя ошибка, что я не пошёл путём юридических процедур, а пошёл более быстрым, как мне казалось, путём. Я потребовал, чтоб Панов выполнил свои обязательства, выплатил 3,5 млн рублей, и вопрос будет закрыт. А он, видимо, решил привести меня к уголовному делу и написал, что я у него вымогаю взятку»,– рассказывал Кызласов.

Интересно, что Шилиманов заявил, что не знал о договоренности сторон о передаче взятки. В ходе допроса он рассказал, что познакомил Кызласова и Панова, что у него были договоренности с коммерсантом, что за определенный процент он поможет техническими советами в разработке проекта для строительства ограждения. Шилиманов присутствовал в день задержания Кызласова, но его показания об этом событии закрыли от СМИ. Добавим, сейчас бывший чиновник уже отбывает срок – за мошенничество по делу «Бухты Квинс» его отправили в колонию на пять лет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Елена Сычева

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