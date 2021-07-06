Прокурор потребовал посадить экс-гендиректора «Титановой долины» на 14 лет

В Октябрьском районном суде сегодня продолжилось рассмотрение дела экс-гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова, которого обвиняют в вымогательстве взятки. Прокурор Егор Устьянцев назвал срок, на который гособвинение рассчитывает изолировать Кызласова от общества – это 14 лет в колонии строгого режима и штраф в 26 миллионов рублей. Его предполагаемому пособнику экс-замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову светит 11 лет колонии и штраф в 13 миллионов.

Преступление общественно значимое, объяснил прокурор, в России всего 38 особых экономических зон и они позиционируются как площадки для инвестиционной деятельности. Кызласов как директор в первую очередь должен был добиваться разработки высокотехнологичных видов продукции, а не собственного обогащения. Тем более что владельцем всех акций «Титановой долины» является Свердловская область.

Прокурор напомнил кратко обстоятельства дела. По его словам, Кызласов вымогал взятку у коммерческого директора ООО «Проектное дело» Дмитрия Панова. Это субподрядчик, заказчиком которого было ООО «Геолайн», которое работало на «Титановую долину». Кызласов предложил Шилиманову выступить посредником, тот согласился и организовал несколько встреч. На них Кызласов угрожал Панову, обещал негативные последствия его бизнесу, и вымогал деньги, Панов согласился. Они договорились о передаче 3,5 млн рублей 17 февраля. Это была часть взятки. Они встретились в кафе в БЦ «Высоцкий», куда Панов пришёл со свёртком, там были 30 тысяч рублей и муляжи денег. После началось задержание.

Напомним, Кызласов передачу конверта с деньгами объяснил следующим образом: якобы Панов срывал сроки договора, Кызласов предложил ему компенсировать затраты и выйти из проекта. «Моя ошибка, что я не пошёл путём юридических процедур, а пошёл более быстрым, как мне казалось, путём. Я потребовал, чтоб Панов выполнил свои обязательства, выплатил 3,5 млн рублей, и вопрос будет закрыт. А он, видимо, решил привести меня к уголовному делу и написал, что я у него вымогаю взятку»,– рассказывал Кызласов. Плюс некоторую сумму он накинул сверху.

Прокурор отметил, что вину Кызласова считает полностью доказанной. В том числе потому, что Кызласов не имел обыкновения встречаться с контрагентами, но с Пановым виделся постоянно, причём договаривался сам, а не через своего помощника. Хотя Панов был субподрядчиком, то есть его отношения вообще напрямую не должны были быть связаны с «Титановой долиной». Пособником в этом деле считается Михаил Шилиманов. Как озвучил сегодня прокурор, Шилиманов уверяет, что не знал о том, что стороны договорились о передаче взятки. Михаил Шилиманов в ходе допроса рассказал, что сам познакомил Кызласова и Шилиманова, у него были договоренности с коммерсантом, что за определенный процент он поможет техническими советами в разработке проекта для строительства ограждения. Шилиманов присутствовал в день задержания Кызласова, но его показания об этом событии закрыли от СМИ. Добавим, сейчас бывший чиновник уже отбывает срок – за мошенничество по делу «Бухты Квинс» его отправили в колонию на пять лет.

Заявленные прокурором сроки для обвиняемых и их защитников, возможно, стали неожиданными – сразу после слов Устьянцева они попросили пятиминутный перерыв. «А что не 20-то лет»,– еле слышно прокомментировала один из адвокатов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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