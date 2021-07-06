Бывший глава «Титановой долины» выступил с последним словом в суде

Экс-глава «Титановой долины» Артемий Кызласов выступил в суде с последним словом. По делу о вымогательстве взятки ему грозит 14 лет лишения свободы. Он заявил, что раскаивается в своих поступках. «Новый день публикует его речь полностью.

«В ходе слушаний было озвучено четыре версии произошедших событий. Их объединяет один момент – их не должно было произойти. Адвокатам со стороны видно степень моих переживаний, но только я могу понимать, насколько глубоко это меня затрагивает. За полтора года следствия не было ни одного дня, чтобы я не сожалел, что я позволил сиюминутному велению разрушить то, что я делал – я имею в виду и «Титановую долину» и Салду, и окружение. Хочу перевернуть эту страницу жизни и заняться исправлением. В первую очередь это касается семьи, мои ошибки привели ее в плачевное состояние. Наверное, это все, что я хочу сказать. Спасибо, ваша честь».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 06.07.21

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