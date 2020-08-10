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Понедельник, 10 августа 2020, 14:39 мск

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Суд согласился, что Минфин должен выдать «уголовному барду» миллион из бюджета

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск барда Александра Новикова к Министерству финансов России с требованием возместить ему 1 млн рублей – расходы на адвоката, который защищал его по делу «Бухты Квинс».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, Новиков подал иск о возмещении имущественного вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности по делу о мошенничестве. Иск рассматривался в рамках процедуры реабилитации. Истец просил взыскать с Министерства финансов Российской Федерации 1 млн рублей в качестве расходов по оказанию юридической помощи. По итогам рассмотрения дела исковые требования заявителя были удовлетворены полностью. Постановление суда вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжаловано сторонами.

Добавим, во время заседания Новиков заявил, что фактически убытки, понесенные им в результате дела «Бухты Квинс», в десятки раз больше. По его словам, за время процесса о нем вышло более 500 «явно проплаченных» статей негативного характера, ему испортили деловую репутацию, у него сорвались десятки концертов, так как следователь не выпускал его из города, а рекламные компании не подписывали с ним контракты – «ждали, чем все это кончится». Но пока он требует возместить ему только расходы на адвоката.

Уголовное дело о хищении более 50 млн рублей у порядка 60 пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ возбудили в конце 2015 года. Новикова взяли под домашний арест, а его партнера Михаила Шилиманова – под стражу и отправили в СИЗО. Но вскоре областной суд смягчил обоим меру пресечения, заменив ее на подписку о невыезде. Следствие по уголовному делу о хищении средств пайщиков было завершено в мае 2018 года.

В июле 2019 года Новиков заявил, что уголовное дело в отношении него «с треском провалилось».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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