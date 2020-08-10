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Понедельник, 10 августа 2020, 14:08 мск

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Шансонье Новиков требует от РФ вернуть ему миллион, потраченный на адвоката

Уральский бард Александр Новиков, бывший фигурант уголовного дела о коттеджном поселке «Бухта Квинс», потребовал от государства возместить ему расходы на адвоката, который добился прекращения дела.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», иск шансонье рассматривается сегодня в Ленинском районном суде. Новиков требует от государства 1 млн рублей, хотя заявляет, что фактически убытки, понесенные им в результате дела «Бухты Квинс», в десятки раз больше. По его словам, за время процесса о нем вышло более 500 «явно проплаченных» статей негативного характера, ему испортили деловую репутацию, у него сорвались десятки концертов, так как следователь не выпускал его из города, а рекламные компании не подписывали с ним контракты – «ждали, чем все это кончится», кроме того, у него было сильно подорвано здоровье. Но пока он требует оплатить ему только расходы на адвоката.
Напомним, уголовное дело о хищении более 50 млн рублей у порядка 60 пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ возбудили в конце 2015 года. Изначально Новикова взяли под домашний арест, а его партнера Михаила Шилиманова – под стражу и отправили в СИЗО. Но вскоре областной суд смягчил обоим меру пресечения, заменив ее на подписку о невыезде. Следствие по уголовному делу о хищении средств пайщиков было завершено в мае 2018 года.
В июле 2019 года Новиков заявил, что уголовное дело в отношении него «с треском провалилось». В качестве доказательства он тогда опубликовал постановление о прекращении уголовного преследования за подписью и. о. руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел, подполковника юстиции Алексея Соколова. Также с него, если верить документу, сняли подписку о невыезде, а с его имущества – арест. Тогда же бард заявил, что желает для следователей наказания за незаконное преследование.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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