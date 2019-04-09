Арбитражный суд приступил к банкротству Александра Новикова

В Арбитражном суде приняли к рассмотрению иск о банкротстве барда Александра Новикова.
Как сообщается в картотеке суда, первое заседание по этому делу должно состояться 8 мая. Иск о банкротстве музыканта подала администрация Екатеринбурга. В требованиях – около 1,4 миллиона рублей. Иск был подан в середине марта, но движение дела приостанавливалось, так как в мэрии не сразу предоставили все необходимые документы.
Ранее администрация города обращалась в арбитраж с требованием взыскать с Новикова чуть более миллиона рублей долга за земельный участок на Малышева, 38. Судя по всему, из-за неуплаты администрация города решила банкротить известного барда.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 09.04.19
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