Арбитражный суд приступил к банкротству Александра Новикова

В Арбитражном суде приняли к рассмотрению иск о банкротстве барда Александра Новикова.

Как сообщается в картотеке суда, первое заседание по этому делу должно состояться 8 мая. Иск о банкротстве музыканта подала администрация Екатеринбурга. В требованиях – около 1,4 миллиона рублей. Иск был подан в середине марта, но движение дела приостанавливалось, так как в мэрии не сразу предоставили все необходимые документы.

Ранее администрация города обращалась в арбитраж с требованием взыскать с Новикова чуть более миллиона рублей долга за земельный участок на Малышева, 38. Судя по всему, из-за неуплаты администрация города решила банкротить известного барда.

Екатеринбург, служба информации

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