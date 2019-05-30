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Четверг, 30 мая 2019, 11:28 мск

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Арбитражный суд вновь отложил дело по банкротству барда Новикова

Арбитражный суд Свердловской области во второй раз отложил заседание по банкротству шансонье Александра Новикова. Как следует из картотеки суда, разбирательство переносится на 20 июня. Причины переноса не указаны.

Напомним, иск о банкротстве певца подала администрация Екатеринбурга. Мэрия требует взыскать с него долг в размере около 1,4 миллиона рублей. Как считают чиновники, Новиков задолжал эти деньги за аренду земельного участка на Малышева, 38. Сам певец не признает этого долга. Иск о банкротстве барда был подан в середине марта, но движение дела приостанавливалось, так как городская администрация не сразу предоставила все необходимые документы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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