Администрация Екатеринбурга устроила проверку в здании, из-за которого банкротит Александра Новикова

Сотрудники администрации Екатеринбурга нагрянули в здание по адресу Малышева, 38, с проверкой. Именно из-за этого дома мэрия банкротит известного барда и худрука Театра эстрады.

«Прямо сейчас в здании, принадлежащем Александру Новикову, на Малышева, 38, проводится экспертиза целей использования объекта. Дело в том, что здание зарегистрировано в качестве многоквартирного жилого дома. По факту, в здании отсутствуют жилые помещения и располагаются объекты торговли. Экспертиза должна подтвердить или опровергнуть этот факт», – сообщили в пресс-службе администрации города. Добавим, в этом здании находятся несколько коммерческих компаний: кафе, фотостудия, офис туроператора и другие.

Иск о банкротстве певца администрация Екатеринбурга подала в марте этого года. Мэрия требует взыскать с него долг в размере около 1,4 миллиона рублей. Как считают чиновники, Новиков задолжал эти деньги за аренду земельного участка на Малышева, 38. Сам певец не признает этого долга. Следующее заседание состоится 22 июля.

Подробности сегодняшнего рейда чиновников «Новый День» опубликует в ближайшее время.

Екатеринбург, служба информации

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