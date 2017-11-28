Суд принял иск шансонье Новикова на миллион евро к программе «Пусть говорят»

Останкинский суд Москвы принял к рассмотрению по существу иск барда и худрука Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова к программе Первого канала «Пусть говорят» о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда в размере €1 млн. Рассмотрение искового заявления назначено на 21 декабря 2017 года, сообщили сегодня нашему агентству в канцелярии судебной инстанции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне состоялась досудебная подготовка по делу. Истцом было заявлено, что целью программы, посвященной ситуации вокруг жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» в Екатеринбурге, было «причинение морального вреда». По мнению заявителя, Первый канал должен принести публичные извинения и компенсировать моральный вред. При этом Новикову вменяется Следственным комитетом хищение средств пайщиков ЖСК – ранее ему было предъявлено окончательное обвинение.

Передача, посвященная скандалу с «Бухтой Квинс», вышла в эфир в конце сентября. Причем на ее съемки Александра Новикова, находящегося под подпиской о невыезде, не пустили следователи.

Во фрагменте искового заявления, поясняется, чем именно недоволен худрук Театра эстрады. По его мнению, его обращенные к пайщикам «Бухты Квинс» слова «Вы заблуждаетесь, что получите квартиры – вы не получите их никогда», были вырваны из контекста.

Как сообщалось ранее, 17 августа барду было предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении мошенничества в особо крупном размере по уголовному делу, фигурантами которого также являются – Михаил Шилиманов и Лариса Ассонова. По информации СУ СК РФ по Свердловской области, от действий троих обвиняемых пострадали более 60 человек, а ущерб превысил 50 миллионов рублей. По данным следствия, обвиняемые перечислили часть средств пайщиков с расчетных счетов «Бухты Квинс» на счета других юридических лиц, после чего деньги были обналичены. Шансонье все это опровергает, заявляя, что деньги пайщиков не похищены, коттеджный поселок почти достроен, а дело против него заказное.

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