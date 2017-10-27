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NewDayNews.ru

Пятница, 27 октября 2017, 10:58 мск

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Новиков требует с Первого канала 1 млн евро за моральный ущерб от программы «Пусть говорят» (СКРИН)

Новиков требует с Первого канала 1 млн евро за моральный ущерб от программы «Пусть говорят» (СКРИН)

«Уголовный бард» Александр Новиков подал в суд на Первый канал. Шансонье не понравилось, как была смонтирована передача «Пусть говорят» с его участием. Свой моральный ущерб он оценил в миллион евро.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сам Новиков сообщил сегодня на своей странице в фейсбуке. Он пишет: «Содержание программы и поведение её ведущего Д. Борисова носит откровенно хамский и клеветнический характер. Целью программы было очернение меня лично, искажение фактов моей биографии и причинение морального вреда мне и моим близким. (…) Первый канал обязан обеспечить публичные извинения в мой адрес и компенсировать нанесенный мне моральный вред». Во фрагменте искового заявления, которое также выложил Новиков, поясняется, чем именно недоволен худрук Театра эстрады. По его мнению, его обращенные к пайщикам «Бухты Квинс» слова «Вы заблуждаетесь, что получите квартиры, вы не получите их никогда», были вырваны из контекста.

Новый День: Новиков требует с Первого канала 1 млн евро за моральный ущерб от программы ''Пусть говорят'' (СКРИН)

Напомним, передача, посвященная скандалу с «Бухтой Квинс», вышла в эфир в конце сентября. Причем на ее съемки Александра Новикова не пустили следователи. Певец является . По версии следствия, 65 человек вложили в проект порядка 150 миллионов рублей, но обещанного жилья на берегу озера Шарташ так и не получили. Все работы остановились в 2011 году на стадии строительства трех коробок будущих малоэтажных зданий. Трое обвиняемых якобы перевели деньги пайщиков себе на счета и прекратили строительство. Шансонье все это опровергает, заявляя, что деньги пайщиков не похищены, коттеджный поселок почти достроен, а дело против него заказное.

Новый День: Новиков требует с Первого канала 1 млн евро за моральный ущерб от программы ''Пусть говорят'' (СКРИН)

Екатеринбург, Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Москва. Другие новости 27.10.17

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