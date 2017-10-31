13 ноября начнется суд по иску Новикова к «Первому каналу» на миллион евро

Суд по иску уральского барда, худрука Театра эстрады и бизнесмена Александра Новикова к «Первому каналу» начнется 13 ноября. Как сообщал ранее заявитель на своей странице в Facebook, поводом для обращения в суд стал выпуск программы «Пусть говорят», которая, по мнению певца, носила клеветнический характер.

Передача, посвященная скандалу с «Бухтой Квинс», вышла в эфир в конце сентября. Причем на ее съемки Александра Новикова, находящегося под подпиской о невыезде, не пустили следователи. Певец является обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, 65 человек вложили в проект порядка 150 миллионов рублей, но обещанного жилья на берегу озера Шарташ так и не получили. Все работы остановились в 2011 году на стадии строительства трех коробок будущих малоэтажных зданий. Трое обвиняемых якобы перевели деньги пайщиков себе на счета и прекратили строительство. Шансонье все это опровергает, заявляя, что деньги пайщиков не похищены, коттеджный поселок почти достроен, а дело против него заказное.

«Целью программы было очернение меня лично, искажение фактов моей биографии и причинение морального вреда мне и моим близким. Группа екатеринбургских и московских адвокатов – заслуженный юрист России, вице-президент Адвокатской палаты Свердловской области Изюров Н.Н. и почетный адвокат России, вице-президент Московской коллегии адвокатов Семенова Н.Д., осуществляющие юридическое сопровождение и отстаивающие мои права, пришли к однозначному выводу о том, что программа «Пусть говорят» носит лживый и оскорбительный характер, а её авторы и выпускающая программу в эфир телекомпания должны быть привлечены к ответу», – говорится в сообщении Новикова. В исковых требованиях, помимо компенсации – 1 млн евро, заявитель также просит суд обязать ответчика принести публичные извинения в его адрес.

Во фрагменте искового заявления, которое также выложил Новиков, поясняется, чем именно недоволен худрук Театра эстрады. По его мнению, его обращенные к пайщикам «Бухты Квинс» слова «Вы заблуждаетесь, что получите квартиры, вы не получите их никогда», были вырваны из контекста.

Как сообщалось ранее, 17 августа барду было предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении мошенничества в особо крупном размере по уголовному делу, фигурантами которого также являются – Михаил Шилиманов и Лариса Ассонова. По информации СУ СК РФ по Свердловской области, от действий троих обвиняемых пострадали более 60 человек, а ущерб превысил 50 миллионов рублей.

Москва – Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Москва – Екатеринбург. Другие новости 31.10.17

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