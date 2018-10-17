Попытка к бегству? Почему Евгений Куйвашев все реже присутствует в своем регионе

Процесс очередного реформирования областных органов власти, затеянный в сентябре губернатором Евгением Куйвашевым, грозит затянуться. Хотя преобразования еще далеки от завершения, глава региона вновь собирается в длительную командировку за пределы Урала. Вероятно, многие внутриполитические и хозяйственные вопросы останутся в несколько подвешенном состоянии до «часа икс» – дня, когда в Париже будет принято решение о месте проведения «Экспо-2025». Напомним, это случится в ноябре.

Как сообщают источники РИА «Новый День», на самом деле многочисленные поездки губернатора связаны не только с продвижением заявки на «Экспо-2025», хотя именно оно декларируется в качестве официальной причины для частых зарубежных и столичных вояжей. «Экспо», по мнению собеседников агентства, для Куйвашева – не самоцель, а средство. В данном случае – средство передвижения, которое в конце концов должно доставить его из Екатеринбурга в Москву. Говорят, что Евгений Куйвашев хотел бы оказаться поближе к своему земляку Владимиру Якушеву, ныне министру строительства РФ, особенно в том случае, если Екатеринбург действительно выиграет право на проведение «Экспо» и в городе начнется грандиозная стройка с грандиозными же бюджетами.

«То, что Куйвашев давно мечтает уехать отсюда в Москву, не секрет. Он ведь и губернатором стал случайно – только потому, что Мишарин попал в аварию. До этого он был полпредом, а эта должность его ни к чему, по большому счету, не обязывала. В частных беседах в первые дни губернаторства он горько сетовал на судьбу – «Ну зачем мне эта область, ну зачем!», – рассказал «Новому Дню» политолог, просивший не называть его имени, – Все были уверены, в том числе сам Куйвашев, что это решение временное. Именно под это дело затащили в регион Сергея Носова, вырвав его из родной отрасли. Носов был уверен, что год-два – и губернатором станет он. Но карты легли иначе».

По мнению еще одного эксперта, Сергея Мошкина, в обозримом будущем Евгения Владимировича из Свердловской области никто не отпустит, вне зависимости от решения по месту проведения «Экспо». Если город выиграет, Куйвашеву будет поручено провести выставку на высшем уровне, если нет – придется вернуться к более прозаическим темам: ржавым трубам, ветхому жилью и плохим дорогам. И в том, и в другом случае ему придется нелегко. Всплывет некий институциональный пробел, который возник с ликвидацией поста председателя областного правительства. «Евгений Куйвашев ликвидировал этот пост в 2016 году, потому что чувствовал угрозу со стороны Паслера, но сейчас можно уже сделать вывод, что это было не очень хорошо для самого губернатора. При Росселе губернатор выполнял в большей степени представительские функции, ездил по всему миру – как сейчас Куйвашев. Но у Росселя всегда были в тылу надежные люди – сначала Валерий Трушников, потом Алексей Воробьев. А сейчас губернатору за общую ситуацию в области спросить не с кого, кроме себя самого. Как говорилось у Жванецкого, «кто шил костюм?» А никто – у каждого министра свой кусок, а за ситуацию в целом никто не отвечает. В идеале губернатор должен сам вести все заседания правительства, но с постоянными разъездами это не получается. Орлов может только временно замещать его. В этом смысле, последствия позапрошлогоднего решения губернатора не очень удачны для него», – резюмирует Сергей Мошкин.

Отметим, что нынешняя попытка реорганизации администрации губернатора путем объединения ее с аппаратом областного правительства эту проблему устранить не поможет. Организационные предложения губернатора полностью лишают аппарат возможности участия в политических играх, о чем Куйвашев говорил практически прямым текстом. Но они совершенно не решают задачи, возникшей с упразднением поста председателя правительства: кто отвечает за социально-экономическую обстановку в целом, особенно когда губернатору приходится часто покидать регион. Очевидно, что сама собой проблема не рассосется, но никаких шагов в этом направлении пока не предпринимается. Губернатор регулярно ездит в Москву, в то время как область, по большому счету, предоставлена сама себе.

По мнению политолога Александра Пирогова, успех административной реформы, затеянной губернатором сейчас, зависит от того, действительно ли у него есть достаточно квалифицированные люди, готовые принять на себя ответственность, в первую очередь – за такие сложные направления, как внутренняя политика. Тем более, если Екатеринбургу все-таки повезет с «Экспо», эти направления придется существенно перенастраивать под выполнение новых задач, считает Пирогов.

Напомним, решение об упразднении администрации губернатора было принято в прошлом месяце. Сейчас медленно идет процесс преобразования ее в аппарат губернатора и правительства. На этой неделе стало известно имя временного куратора вопросов внутренней политики – им стал старожил губернаторской резиденции Вадим Дубичев. Однако он не спешит делать конкретные прогнозы даже по срокам, которых потребует преобразование администрации в аппарат, и тем более – по будущим кадровым назначениям. «Все будет зависеть от губернатора», – осторожно отвечает Дубичев на вопросы журналистов. Губернатор же, похоже, обеспокоен только одним вопросом: когда федеральный центр оценит его заслуги настолько, чтобы позволить ему покинуть так и не ставший для него родным Екатеринбург.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.10.18

«Билайн» заплатит 100 тысяч за СМС с рекламой. / В Екатеринбурге осужден мошенник, похищавший деньги у прохожих с помощью «найденного кошелька». / В Березовском снова возбуждено уголовное дело из-за свалки опасных отходов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»