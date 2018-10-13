Администрация губернатора ликвидирована: глава Свердловской области утвердил структуру региональной власти (СХЕМА)

Евгений Куйвашев подписал указы о новой структуре аппарата губернатора и правительства региона. Администрация губернатора упразднена. Документы подписаны сегодня, в субботу, 13 октября.

Как сообщается в указах, до окончания оргштатных мероприятий структуры продолжат работать в нынешнем виде, однако уже утверждены новые должности. Так, например, руководитель аппарата потерял свой политический вес, из первого вице-губернатора превратившись в «обычного» заместителя главы региона. Напомним, должность первого замглавы области – главы аппарата до сентябрьских выборов занимал Владимир Тунгусов, и именно с конфликтом между ним и Евгением Куйвашевым многие связывают структурные изменения в областном руководстве. Ранее соответствующие поправки в устав принимали депутаты.

Судя по утвержденной одним из указов структуре объединенного аппарата, ликвидируется и департамент информационной политики, отвечавший за освещение деятельности и министерств, и губернатора. Остается лишь пресс-секретарь главы региона, подчиненный непосредственно ему.

Должности первых замов главы аппарата при этом будут у директоров департамента по местному самоуправлению и экспертно-аналитического департамента. Кроме того, отдельно выделен департамент внутренней политики, которому перейдут функции по обеспечению профильной деятельности губернатора.

Екатеринбург, служба информации

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