Администрация губернатора Свердловской области упразднена

Заксобрание области приняло в первом чтении поправки в устав области, упраздняющие администрацию губернатора и вводящие вместо неё понятие «аппарат губернатора и правительства Свердловской области»

Как передаёт корреспондент РИА Новый День с места событий, законопроект представил вице-губернатор Азат Салихов. Он также сообщил, что структура областной власти будет реформирована. Единственным, кто задал вопрос, был Депутат Вячеслав Вегнер. Он поинтересовался, кто в новой системе будет заниматься вопросами внутренней политики, которой прежде ведала Администрация губернатора. Салихов ответил, что за это будет отвечать один из вице-губернаторов, но кто именно, он пока сказать не может.

Напомним, за два дня до выборов депутатов гордумы Екатеринбурга, 7 сентября, стало известно о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об увольнении своего первого заместителя и руководителя своей администрации Владимира Тунгусова. Вместо Тунгусова главой администрации временно был назначен другой вице-губернатор – Азат Салихов. Затем появилась информация, что речь идет не об увольнении чиновника, а лишь о реформе органов власти.

Через две недели, 21 сентября, губернатор Евгений Куйвашев внес в заксо законопроект, который сегодня и рассматривали депутаты. Его суть в том, что во всех областных законах слова «администрация губернатора Свердловской области» будут заменены на «аппарат губернатора и правительства Свердловской области».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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