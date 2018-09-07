Указ об увольнении Тунгусова уже подписан

В пятницу вечером, за два дня до выборов в Екатеринбургскую городскую думу, стало известно о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об увольнении своего первого заместителя и руководителя своей администрации Владимира Тунгусова. Документ будет опубликован в «Областной газете», скорее всего, в понедельник. Дата подписания ‒ 7 сентября 2018 года.

Вместо Тунгусова главой администрации временно будет руководить другой вице-губернатор – Азат Салихов.

Ранее анонимные телеграмеры сообщали о том, что кабинет Владимира Георгиевича в сером доме, который он занимал до перехода в резиденцию губернатора, подготовили к его возвращению.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.09.18

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