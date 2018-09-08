Куйвашев прокомментировал отставку Тунгусова

Губернатор Свердловской области сегодня прокомментировал увольнение с должности главы своей администрации Владимира Тунгусова. По словам главы региона, речь идёт о преобразовании всей структуры администрации губернатора. «Вы все узнаете обязательно», – добавил Куйвашев. Комментарии по поводу своего решения губернатор дал журналистам сегодня утром на уборке Шарташского лесопарка.

От уточнений – куда уходит Тунгусов и была ли объективная причина для его удаления из администрации, глава области уклонился. Журналистам просто не дали задать уточняющие вопросы, а фамилия Тунгусов даже не была произнесена губернатором.

Екатеринбург, Елена Васильева

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