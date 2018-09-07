Конец эпохи или призрак новой войны. Политологи об отставке Тунгусова

Предвыборная неделя в Екатеринбурге завершилась сенсацией: губернатор Евгений Куйвашев отправил в отставку своего первого зама – руководителя администрации Владимира Тунгусова. РИА «Новый День» провел экспресс-опрос уральских и федеральных политологов по этой теме. Большинство экспертов сходятся в том, что решение было ожидаемым.

«Давно ожидаемое событие, вся логика развития событий и всех действий сторон, участвующих в процессе, подсказывала, что все к этому и идет, – сказал «Новому Дню» Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. – Было много прямых и косвенных сигналов. Например, тот факт, что [вице-мэра Екатеринбурга Алексея] Кожемяко не включили в список рекомендованных фигур [на пост главы Екатеринбурга]. Был большой период ожидания со стороны губернатора, ожидания того, что противная сторона проявит себя более адекватно. Но Рубикон был пройден, и губернатор уволил своего подчиненного, который не выполнял свои обязанности».

По словам Гагарина, сценарий с новым витком войны город-область маловероятен. «Я думаю, этого быть не должно. Не вижу участников боевых действий, кроме, пожалуй, одного заинтересованного человека. Может, они и есть, но в данный момент этого не афишируют. В том числе сам Тунгусов не заинтересован. Он, открывая войну, на мой взгляд, проявит свою слабость. Ему надо искать другие варианты. Не сомневаюсь в его способностях, и он их наверняка найдет», ‒ добавил собеседник агентства.

Политолог Сергей Мошкин напомнил, что недавно Тунгусов ушел в отпуск, а это показательно. «Все лето он терял контроль за городом. Хотел оставить контроль за депутатским корпусом. Но этого не вышло, не получилось. Эта отставка – логическое завершение многолетнего конфликта и достаточно новая серьезная страница в политической жизни города. То, чего не удавалось сделать предыдущим губернаторам, нынешнему на шестом году удалось… Надо понимать, что Тунгусов лишился многих уровней поддержки. В администрации президента его многие годы поддерживал Володин. Он курировал внутреннюю политику, но перешел в Госдуму, во внутренней политике потерял вес и не мог уже оказывать такую поддержку. Сменился полпред – а Тунгусов умело играл на противоречиях между Куйвашевым и Холманских. Куйвашев в свою очередь избрался на выборах, получил легитимность, не сравнимую с легитимностью назначенца. Гордума стала той лакмусовой бумажкой, которая обозначила конфликт, и он разгорелся снова.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко напомнил, что Тунгусов в свое время был фактически навязан в качестве главы администрации губернатора, решение было навязано Москвой, чтобы устранить конфликт между ними. «Но тандем, в котором в какой-то период Тунгусов играл первую скрипку, оказался неустойчивым. Катализатором противостояния стали выборы в ЕГД. Я предполагаю, что Тунгусов исходил из того, что контроль над ЕГД – инструмент его страховки, а Куйвашев считал, что это ограничение его влияния в регионе. Разное видение привело к тому, что возник ряд конфликтов вокруг выборов – сначала на праймериз, затем на этапе выдвижения, а теперь аппаратное противостояние вылилось в отставку. Куйвашев победил потому, что уровень легитимности и влияния первого должностного лица региона выше, чем у кардинала любого оттенка серого».

Бывший заместитель уральского полпреда, политолог Андрей Колядин увидел в ситуации признак нового времени. Он заявил, что всегда с большим интересом наблюдал за взаимоотношениями Куйвашева и Тунгусова, в том числе потому, что это – абсолютно разные люди. «По возможности выстраивания внутриполитических схем Владимир Георгиевич на 10, на 100 пунктов выше Евгения Владимировича. Но у меня складывается впечатление, что время профессионалов во внутренней политике прошло, – считает эксперт. – Пришло время молодых технократов, которые приезжают в регионы, с которыми их ничего не связывает, и худо-бедно выстраивают политические связи. Губернатору достаточно поставить того, кого он поймал, и кто не успел увернуться. Думаю, что в ближайшие год-два даже такая сложная область, как Свердловская, от этого не особенно пострадает. Но потом снова понадобятся высококлассные профессионалы, а захотят ли они вернуться – большой вопрос. На мой взгляд, губернатор совершил ошибку. Таких людей, как Тунгусов, надо держать близко к себе, при этом обнимая. Что касается его будущего, то надо понимать, что Владимир Георгиевич – человек абсолютно самодостаточный и далеко не бедный. Он сможет совершенно спокойно существовать и радоваться жизни за пределами вертикали власти».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева, Екатерина Норсеева

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