Пятница, 13-е: «серый кардинал» Екатеринбурга отмечает юбилей

Сегодня, 13 марта, исполняется 60 лет одному из самых одиозных политиков Свердловской области всех времен. Владимир Тунгусов, для посвященных – ВГ, отмечает юбилей. С начала 1990-х годов он был штатным идеологом мэрии Екатеринбурга, одним из ближайших соратников первого мэра города – Аркадия Чернецкого. В мае 2016 года был внезапно назначен руководителем администрации губернатора Евгения Куйвашева. В сентябре 2018 года без официального объявления причин «серый кардинал» был освобожден губернатором от своей должности.

Насколько известно источникам РИА «Новый День», сегодня Владимир Тунгусов живет, фактически, в безвестности. У него нет почетных регалий, и никто не шлет ему официальных поздравлений. Однако его почти мифологическая известность продолжает тянуться: многие подозревают, что «серый кардинал» не отошел от дел, и его пристальное внимание ни на секунду ни отворачивалось ни от «серого», ни от «белого» домов уральской столицы. Но личность он крайне закрытая. Впрочем, в архиве РИА «Новый День» есть раритетное интервью с Владимиром Георгиевичем. Мы предлагаем его вашему вниманию – читайте, вспоминайте и поздравляйте.

«НР»: Владимир Георгиевич, здравствуйте.

Владимир Тунгусов: Что скажете?

– Мы столько про вас писали, но ни разу не общались, хотелось бы устранить этот пробел.

– О чем нам общаться?

– Масса тем, вот сейчас многие говорят о новом этапе отношений города и области.

– Черт, я ничего не слышу, вы так тихо говорите (встает, выключает кондиционер). Смешные вы ребята. Все что-то пишете. Вот по Вандышеву (помощник мэра Екатеринбурга) написали полную глупость. Ну, ни слова правды. Несколько материалов и ни слова правды. Мне звонят и говорят, что с Вандышевым. Я в шутку отвечаю: обыск у него. Ну шучу так, понятно? А тут такое выясняется, «Новый Регион», оказывается, пишет про уголовное дело, аресты, обыски. Полная ерунда.

– Но нам подтверждают информацию о возбуждении уголовного дела.

– Кто тебе что подтверждает (с этого места и дальше господин Тунгусов переходит на «ты», раздражение в голосе нарастает – «НР»). Про меня вот пишут, про мое уголовное дело. Я был в прокуратуре несколько раз, говорю, ребята, дайте хоть дело посмотреть, понять, в чем меня обвиняют. Мне отвечают: да ни в чем вы не обвиняетесь. Понимаете, «дело» – это не обвинение.

– Хм, столько прокуроров уже сменилось, а ваше дело все расследуется и расследуется, все не закрывается и не закрывается…

– А ты что думаешь, прокуроры, вот эти начальники-генералы они хоть что-то читают, они способны это дело прочитать. Они не в том состоянии уже. Я же с ними знаком. У нас вот были обыски в мэрии, женщин напугали, увезли кучу документов, так их даже никто не читал, не перелистнул ни разу. Пылью все покрылись. Вот меня в кабинете не бывает два-три дня, я прихожу, – пыль вижу, где-то пальцем провел – следы.

Сейчас опять какие-то обыски проходят, кричат: давайте все документы! Мы спокойно так все отдаем, только ксерокопии снимать успеваем. Лишь бы они наших женщин не пугали, зачем наших женщин пугать.

А по Вандышеву мы в суд подавать будем на «Новый Регион». Оболгали вы его. Какие-то меченые деньги, смех. Вот вы себе представляете, чтобы милиционеры 10 тысяч долларов пометили? Эти же деньги потом ни один банк не возьмет. Такая куча денег пропадет.

– То есть вы считаете, что оперативники врут, когда про меченные деньги рассказывают? Вот Салимова (экс-начальник ОБНОН Чкаловского РУВД) когда брали, говорят ему взятку в 200 тысяч мечеными деньгами давали.

– И что все 200 тысяч пометили? Не верю. Чьи это были деньги, милиции? Они свои метили? У них никогда денег нет. Коммерсанты? И им что, своих денег не жалко было? Я бы вот никогда свои деньги метить не стал… Да и никто не станет.

– И на этом основании вы считаете, что задержать человека при взятке с поличным невозможно? Вы просто психолог, Владимир Георгиевич.

– Я жизнь знаю. Людей знаю. У Витьки (Виктора Павловича Вандышева) отродясь денег не было. Ни-ког-да! И никто бы ему никогда не дал, потому что от него вообще ничего не зависит. Ведь нужно знать, кто решает вопрос. И прийти, например, ко мне.

– Этим вы объясняете такой интерес правоохранительных органов к вам?

– К кому, к мэрии? А что, только у нас были обыски? А у Молоткова (руководитель Мингосимущества Свердловской области) тогда что было?

– А что у Молоткова?

– Выемка документов, вот что.

– По «делу мэрии»?

– Глупости, какое к нам Молотков отношение имеет? Просто сейчас по всей стране обыски.

– ????

– Силовики поняли, что реально пришли к власти. Вот и пытаются эту власть показать. Какой-то прозрачности требуют, документы показать. Я спрашиваю, у вас образование-то какое? Вы же ничего в этих документах не поймете! Ведь специальное образование надо иметь, чтобы прозрачности требовать.

– Владимир Георгиевич, а как вы прогнозируете, когда власть сменится, я уже про Екатеринбург спрашиваю, когда новый мэр будет?

– Какой новый мэр? Мэр у нас один – Чернецкий. Безальтернативный.

– Почему безальтернативный? Есть молодые кадры, которые хотят в выборах участвовать и пример есть – в Челябинске мэр сменился, все коммерсанты радостно вздохнули.

– Значит так (пауза). У нас будет лучше, чем в Челябинске. Юревич против Чернецкого не потянет. Он в мэрии 4 часа в день проводит, а Чернецкий 13. Кто полезнее для города? Кто его делами 4 часа занимается или 13? Мы Юревича хорошо изучили, дома у него были. Там все понятно. Сейчас он покрутится, а через несколько лет деспотом будет.

– Разве от времени все зависит? Вон Абрамович на Чукотке 4 дня в месяц бывает, а средняя зарплата там 20 тысяч рублей.

– Это ты где, в газетах прочитала? А ты слетай на Чукотку.

– А вы летали? Или опять знание жизни демонстрируете?

– Я с коллегами общаюсь, знаю. Мы с Собяниным на эту тему говорили, куда деньги вкладывать. Собянин говорит: никогда в этот его, ну город там, что ли какой…. на севере… денег вкладывать не буду.

– В Лабытнанги?

– Куда? Нет, не до такой степени. И короче, Собянин вкладывает в Тюмень, все деньги – в Тюмень. А через несколько лет поймет и будет снова курорты в Сочи выстраивать, а на северах сделает одну хорошую взлетно-посадочную полосу…

– Владимир Георгиевич, вы же сами родом из Лабытнанги (на самом деле Тунгусов родился в Свердловске, но в какой-то момент захотелось немножко сбить его с толку – «НР»)

– Я? Где? (пауза) Ты же слышала, я даже названия такого не знаю….А Чернецкий сегодня действительно безальтернативен. Он настолько вырос. Это уже не тот Чернецкий, который был 15 лет назад. Молодой. Это уже другой человек. И с ним никто не сравнится, ни Осинцев ни….

– А если екатеринбуржцам снова захочется молодого мэра, и они проголосуют за депутата Госдумы Евгения Ройзмана?

– Ты что, Ройзман не пойдет.

– Есть информация, что уже даже решил идти.

– Еще пять раз передумает, я его знаю, не пойдет, зачем ему. Не пойдет.

– Но если Ройзман станет мэром, вы Владимир Георгиевич куда, в бизнес уйдете? Как карьера будет складываться дальше? Думали об этом? Может, уедете куда, за границу?

– Почему я куда-то уеду? Мне здесь все нравится, нравится мое место работы… И с чего ты взяла. Может, меня Ройзман еще просить будет остаться на моем посту.

– Это несомненно… а сам мэр какого-то преемника себе готовит? Контеева называли.

– Я не думаю, что Контеев пойдет, что это кому-то надо (но звучит это так: я не хочу, чтобы Контеев выдвигался, мне это не надо, – «НР»). Чернецкий будет.

– Но екатеринбургский бизнес уже не хочет Чернецкого. Уже устал от чиновничьих барьеров.

– Кто устал? Все довольны. Коммерсанты, если они коммерсанты, должны деньги зарабатывать, а не чиновников обсуждать. Нормальному коммерсанту помешать никто не может.

– То есть вы не верите, что бизнесменам не нравится годами выбивать землеотводы, собирать справки, давать взятки…

– Везде так, нигде – по-другому. Чтобы получить первый землеотвод, у нормального человека уйдет полтора года, следующий он получит быстрее. Если не получит, значит и не надо ему этим заниматься. Вот Хабаров за каждой справкой 5 раз ходил. Ну, тут все от интеллекта. Он не качеством, а количеством брал. Козицын проект Сити-центра 4 раза утверждал. Три первых проекта были забракованы. Конечно, ему все это не нравится. Но тут свои правила игры…Я сам из бизнеса в мэрию пришел, знаю, как все раньше происходило, как сейчас работает.

– Владимир Георгиевич, как вы относитесь к предположению журналистов о наметившемся в Екатеринбурге мире между городской и областной властью?

– Ничего не думаю. Журналисты чего-то пишут…

– Тогда объясните, зачем Чернецкий наградил Росселя почетным званием?

– Во-первых, правительство прислало заявку. Официальную, дескать, просим рассмотреть кандидатуру губернатора. Во-вторых, остальные кандидаты в списке… ну не тянули они …все-таки из областного бюджета столько всего построено. Я думаю, Чернецкий Росселю звание дал за Храм на Крови, за Дворец игровых видов спорта, за поликлинику и здание онкологии.

– То есть оценил заслуги?

– Ну да, хотя, когда Росселя на награждении опять понесло, и он начал рассказывать, как он в валенках ходил, я не мог сдержаться. И руками закрывался и печенье ел. Смешно… Ну вообще наверное, сейчас все спокойнее будет, если дедушка (имеется ввиду Россель – «НР») опять чего-нибудь не ляпнет. Он ведь иногда такое говорит, что все мы здесь просто лежим, откуда что взял – непонятно. Чернецкий сразу заводится. Хотя чего он, ну пропустил бы мимо. Хотя дед, конечно, уж скажет, так скажет… А ведь раньше нормальным был, вменяемым. Я его давно знаю, еще когда он в «Средуралстрое» работал. Тогда он не заговаривался.

– Как вы Росселя-то… А сами вы, Владимир Георгиевич, что сделали хорошего для Екатеринбурга?

– (пауза) Это какое-то интервью получается, я интервью не даю.

– Ну пусть это будет последний вопрос. Он же знаковый, на него вы должны ответить: что хорошего вы сделали для Екатеринбурга?

– Я не буду отвечать, интервью не даю.

– Понятно, Владимир Георгиевич, спасибо и на этом.

Екатеринбург, Елена Васильева, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 13.03.20

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