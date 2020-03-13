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Пятница, 13 марта 2020, 12:30 мск

Новости Екатеринбург

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Пятница, 13-е: «серый кардинал» Екатеринбурга отмечает юбилей

Сегодня, 13 марта, исполняется 60 лет одному из самых одиозных политиков Свердловской области всех времен. Владимир Тунгусов, для посвященных – ВГ, отмечает юбилей. С начала 1990-х годов он был штатным идеологом мэрии Екатеринбурга, одним из ближайших соратников первого мэра города – Аркадия Чернецкого. В мае 2016 года был внезапно назначен руководителем администрации губернатора Евгения Куйвашева. В сентябре 2018 года без официального объявления причин «серый кардинал» был освобожден губернатором от своей должности.

Насколько известно источникам РИА «Новый День», сегодня Владимир Тунгусов живет, фактически, в безвестности. У него нет почетных регалий, и никто не шлет ему официальных поздравлений. Однако его почти мифологическая известность продолжает тянуться: многие подозревают, что «серый кардинал» не отошел от дел, и его пристальное внимание ни на секунду ни отворачивалось ни от «серого», ни от «белого» домов уральской столицы. Но личность он крайне закрытая. Впрочем, в архиве РИА «Новый День» есть раритетное интервью с Владимиром Георгиевичем. Мы предлагаем его вашему вниманию – читайте, вспоминайте и поздравляйте.

«НР»: Владимир Георгиевич, здравствуйте.

Владимир Тунгусов: Что скажете?

Мы столько про вас писали, но ни разу не общались, хотелось бы устранить этот пробел.

– О чем нам общаться?

Масса тем, вот сейчас многие говорят о новом этапе отношений города и области.

– Черт, я ничего не слышу, вы так тихо говорите (встает, выключает кондиционер). Смешные вы ребята. Все что-то пишете. Вот по Вандышеву (помощник мэра Екатеринбурга) написали полную глупость. Ну, ни слова правды. Несколько материалов и ни слова правды. Мне звонят и говорят, что с Вандышевым. Я в шутку отвечаю: обыск у него. Ну шучу так, понятно? А тут такое выясняется, «Новый Регион», оказывается, пишет про уголовное дело, аресты, обыски. Полная ерунда.

Но нам подтверждают информацию о возбуждении уголовного дела.

– Кто тебе что подтверждает (с этого места и дальше господин Тунгусов переходит на «ты», раздражение в голосе нарастает – «НР»). Про меня вот пишут, про мое уголовное дело. Я был в прокуратуре несколько раз, говорю, ребята, дайте хоть дело посмотреть, понять, в чем меня обвиняют. Мне отвечают: да ни в чем вы не обвиняетесь. Понимаете, «дело» – это не обвинение.

Хм, столько прокуроров уже сменилось, а ваше дело все расследуется и расследуется, все не закрывается и не закрывается…

– А ты что думаешь, прокуроры, вот эти начальники-генералы они хоть что-то читают, они способны это дело прочитать. Они не в том состоянии уже. Я же с ними знаком. У нас вот были обыски в мэрии, женщин напугали, увезли кучу документов, так их даже никто не читал, не перелистнул ни разу. Пылью все покрылись. Вот меня в кабинете не бывает два-три дня, я прихожу, – пыль вижу, где-то пальцем провел – следы.

Сейчас опять какие-то обыски проходят, кричат: давайте все документы! Мы спокойно так все отдаем, только ксерокопии снимать успеваем. Лишь бы они наших женщин не пугали, зачем наших женщин пугать.

А по Вандышеву мы в суд подавать будем на «Новый Регион». Оболгали вы его. Какие-то меченые деньги, смех. Вот вы себе представляете, чтобы милиционеры 10 тысяч долларов пометили? Эти же деньги потом ни один банк не возьмет. Такая куча денег пропадет.

То есть вы считаете, что оперативники врут, когда про меченные деньги рассказывают? Вот Салимова (экс-начальник ОБНОН Чкаловского РУВД) когда брали, говорят ему взятку в 200 тысяч мечеными деньгами давали.

– И что все 200 тысяч пометили? Не верю. Чьи это были деньги, милиции? Они свои метили? У них никогда денег нет. Коммерсанты? И им что, своих денег не жалко было? Я бы вот никогда свои деньги метить не стал… Да и никто не станет.

И на этом основании вы считаете, что задержать человека при взятке с поличным невозможно? Вы просто психолог, Владимир Георгиевич.

– Я жизнь знаю. Людей знаю. У Витьки (Виктора Павловича Вандышева) отродясь денег не было. Ни-ког-да! И никто бы ему никогда не дал, потому что от него вообще ничего не зависит. Ведь нужно знать, кто решает вопрос. И прийти, например, ко мне.

Этим вы объясняете такой интерес правоохранительных органов к вам?

– К кому, к мэрии? А что, только у нас были обыски? А у Молоткова (руководитель Мингосимущества Свердловской области) тогда что было?

А что у Молоткова?

– Выемка документов, вот что.

По «делу мэрии»?

– Глупости, какое к нам Молотков отношение имеет? Просто сейчас по всей стране обыски.

????

– Силовики поняли, что реально пришли к власти. Вот и пытаются эту власть показать. Какой-то прозрачности требуют, документы показать. Я спрашиваю, у вас образование-то какое? Вы же ничего в этих документах не поймете! Ведь специальное образование надо иметь, чтобы прозрачности требовать.

Владимир Георгиевич, а как вы прогнозируете, когда власть сменится, я уже про Екатеринбург спрашиваю, когда новый мэр будет?

– Какой новый мэр? Мэр у нас один – Чернецкий. Безальтернативный.

Почему безальтернативный? Есть молодые кадры, которые хотят в выборах участвовать и пример есть – в Челябинске мэр сменился, все коммерсанты радостно вздохнули.

– Значит так (пауза). У нас будет лучше, чем в Челябинске. Юревич против Чернецкого не потянет. Он в мэрии 4 часа в день проводит, а Чернецкий 13. Кто полезнее для города? Кто его делами 4 часа занимается или 13? Мы Юревича хорошо изучили, дома у него были. Там все понятно. Сейчас он покрутится, а через несколько лет деспотом будет.

Разве от времени все зависит? Вон Абрамович на Чукотке 4 дня в месяц бывает, а средняя зарплата там 20 тысяч рублей.

– Это ты где, в газетах прочитала? А ты слетай на Чукотку.

А вы летали? Или опять знание жизни демонстрируете?

– Я с коллегами общаюсь, знаю. Мы с Собяниным на эту тему говорили, куда деньги вкладывать. Собянин говорит: никогда в этот его, ну город там, что ли какой…. на севере… денег вкладывать не буду.

В Лабытнанги?

– Куда? Нет, не до такой степени. И короче, Собянин вкладывает в Тюмень, все деньги – в Тюмень. А через несколько лет поймет и будет снова курорты в Сочи выстраивать, а на северах сделает одну хорошую взлетно-посадочную полосу…

Владимир Георгиевич, вы же сами родом из Лабытнанги (на самом деле Тунгусов родился в Свердловске, но в какой-то момент захотелось немножко сбить его с толку – «НР»)

– Я? Где? (пауза) Ты же слышала, я даже названия такого не знаю….А Чернецкий сегодня действительно безальтернативен. Он настолько вырос. Это уже не тот Чернецкий, который был 15 лет назад. Молодой. Это уже другой человек. И с ним никто не сравнится, ни Осинцев ни….

А если екатеринбуржцам снова захочется молодого мэра, и они проголосуют за депутата Госдумы Евгения Ройзмана?

– Ты что, Ройзман не пойдет.

Есть информация, что уже даже решил идти.

– Еще пять раз передумает, я его знаю, не пойдет, зачем ему. Не пойдет.

Но если Ройзман станет мэром, вы Владимир Георгиевич куда, в бизнес уйдете? Как карьера будет складываться дальше? Думали об этом? Может, уедете куда, за границу?

– Почему я куда-то уеду? Мне здесь все нравится, нравится мое место работы… И с чего ты взяла. Может, меня Ройзман еще просить будет остаться на моем посту.

Это несомненно… а сам мэр какого-то преемника себе готовит? Контеева называли.

– Я не думаю, что Контеев пойдет, что это кому-то надо (но звучит это так: я не хочу, чтобы Контеев выдвигался, мне это не надо, – «НР»). Чернецкий будет.

Но екатеринбургский бизнес уже не хочет Чернецкого. Уже устал от чиновничьих барьеров.

– Кто устал? Все довольны. Коммерсанты, если они коммерсанты, должны деньги зарабатывать, а не чиновников обсуждать. Нормальному коммерсанту помешать никто не может.

То есть вы не верите, что бизнесменам не нравится годами выбивать землеотводы, собирать справки, давать взятки…

– Везде так, нигде – по-другому. Чтобы получить первый землеотвод, у нормального человека уйдет полтора года, следующий он получит быстрее. Если не получит, значит и не надо ему этим заниматься. Вот Хабаров за каждой справкой 5 раз ходил. Ну, тут все от интеллекта. Он не качеством, а количеством брал. Козицын проект Сити-центра 4 раза утверждал. Три первых проекта были забракованы. Конечно, ему все это не нравится. Но тут свои правила игры…Я сам из бизнеса в мэрию пришел, знаю, как все раньше происходило, как сейчас работает.

Владимир Георгиевич, как вы относитесь к предположению журналистов о наметившемся в Екатеринбурге мире между городской и областной властью?

– Ничего не думаю. Журналисты чего-то пишут…

Тогда объясните, зачем Чернецкий наградил Росселя почетным званием?

– Во-первых, правительство прислало заявку. Официальную, дескать, просим рассмотреть кандидатуру губернатора. Во-вторых, остальные кандидаты в списке… ну не тянули они …все-таки из областного бюджета столько всего построено. Я думаю, Чернецкий Росселю звание дал за Храм на Крови, за Дворец игровых видов спорта, за поликлинику и здание онкологии.

То есть оценил заслуги?

– Ну да, хотя, когда Росселя на награждении опять понесло, и он начал рассказывать, как он в валенках ходил, я не мог сдержаться. И руками закрывался и печенье ел. Смешно… Ну вообще наверное, сейчас все спокойнее будет, если дедушка (имеется ввиду Россель – «НР») опять чего-нибудь не ляпнет. Он ведь иногда такое говорит, что все мы здесь просто лежим, откуда что взял – непонятно. Чернецкий сразу заводится. Хотя чего он, ну пропустил бы мимо. Хотя дед, конечно, уж скажет, так скажет… А ведь раньше нормальным был, вменяемым. Я его давно знаю, еще когда он в «Средуралстрое» работал. Тогда он не заговаривался.

Как вы Росселя-то… А сами вы, Владимир Георгиевич, что сделали хорошего для Екатеринбурга?

– (пауза) Это какое-то интервью получается, я интервью не даю.

Ну пусть это будет последний вопрос. Он же знаковый, на него вы должны ответить: что хорошего вы сделали для Екатеринбурга?

– Я не буду отвечать, интервью не даю.

Понятно, Владимир Георгиевич, спасибо и на этом.

Екатеринбург, Елена Васильева, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 13.03.20

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