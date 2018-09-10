Резиденция тянет с заявлением по реформе администрации губернатора и Тунгусову

До сих пор неизвестно, когда будет сделано обещанное свердловским губернатором заявление относительно реформы администрации главы региона. Напомним, в субботу, комментируя информацию об отставке первого заместителя – главы администрации губернатора Владимира Тунгусова, г-н Куйвашев сообщил, что речь идет о преобразовании всей структуры администрации губернатора. «Вы все узнаете обязательно», ‒ пообещал он.

Наблюдатели резонно предполагали, что пояснения появятся в понедельник, когда будут объявлены итоги муниципальных выборов в Екатеринбурге, но пока что в департаменте информполитики Свердловской области не сообщают, когда можно ждать заявления Евгения Куйвашева. Кадровый статус Владимира Тунгусова там также не разъясняют ‒ означает ли пятничный указ его увольнение или ему будет предложена новая должность, пока неясно. Впрочем, в ДИПе уже говорят, что документ лишь упразднил одну из должностей. «Об отставке [Владимира Тунгусова] этот документ не говорит», ‒ сообщили «Новому Дню» в департаменте.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.09.18

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