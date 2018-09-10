Глава ДИПа свердловского губернатора покидает пост по собственному желанию

Глава департамента информполитики губернатора Свердловской области Александр Иванов покидает свою должность. Как сообщил чиновник в беседе с «Новым Днём», официально он находится в отпуске. Заявление написано им по собственному желанию с 14 сентября. Однако распоряжения об увольнении пока нет, отметил Иванов.

Напомним, в администрации области Александр Иванов проработал в общей сложности два с половиной года: он пришёл туда работать вместе с Владимиром Тунгусовым из мэрии Екатеринбурга, после заключённого политического перемирия. В беседах с журналистами Александр Иванов всегда отмечал, что его трудовой договор – срочный, и губернатор как работодатель может прервать его в любой момент.

Впрочем, как показало время, заявление по поводу увольнения все-таки было написано по собственному желанию.

Напомним, в прошлую пятницу губернатор Свердловской области начал реформу своей администрации и упразднил должность, занимаемую ранее Владимиром Тунгусовым. По документам, впрочем, бывший первый зам губернатора продолжает работать на Куйвашева. Неофициально же среди подконтрольных резиденции СМИ уже распространён темник, исходя из которого Куйвашев уволит Тунгусова в течение двух недель.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 10.09.18

Избирком Екатеринбурга официально утвердил итоги выборов в гордуму по партспискам. / Персональный состав ЕГД седьмого созыва: список. / Видео подкупов избирателей не впечатлили Чайникова: «Мы любительские фильмы не смотрим!». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»