Вице-губернатор Бидонько рассказал, кто будет главным по общению с прессой

Вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько на встрече с журналистами рассказал, кто займет пост директора департамента информационной политики Свердловской области. Должность вакантна с сентября. Тогда заявление об увольнении по собственному желанию написал Александр Иванов ‒ он сделал это после отставки первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. ДИПом он руководил с мая 2016-го.

После ухода Иванова врио директора департамента была Юлия Прыткова. Она же, по мнению Бидонько, должна продолжить работать на посту руководителя ДИПа, но уже без приставки «врио».

Напомним, СМИ выдвигали разные версии, кто может возглавить департамент, ‒ в числе кандидатур были сама Прыткова, пресс-секретарь МУГИСО Юлия Вершецкая, главред «Уралинформбюро» Вадим Дынин, гендиректор информагентства «Накануне» Татьяна Николаева, журналисты Эдуард Худяков и Евгений Енин, а также представители других регионов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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