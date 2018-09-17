Сегодня назначат исполняющего обязанности главы свердловского ДИПа

С большой долей вероятности сегодня будет подписан документ о назначении исполняющего обязанности начальника департамента информационной политики Свердловской области, передает корреспондент «Нового Дня».

Напомним, на прошлой неделе после кадрового решения губернатора Евгения Куйвашева, который упразднил должность главы своей администрации Владимира Тунгусова, заявление об уходе по собственному желанию написал Александр Иванов, который руководил ДИПом с мая 2016-го.

Его сменщиком, по данным источников агентства, станет Юлия Прыткова, которая была врио главы департамента во время отпуска Иванова. Однако кто получит должность после переходного периода, до сих пор неясно. Не исключено, что это будет не Прыткова. Среди других кандидатур, которые ранее назывались в СМИ, – пресс-секретарь МУГИСО Юлия Вершецкая.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.09.18

Упразднение администрации губернатора депутаты одобрят уже послезавтра. / Екатеринбурженка Анастасия Татарева вернулась с победой с ЧМ по художественной гимнастике. / Неизвестный водитель под Талицей сбил насмерть молодого парня и скрылся. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»