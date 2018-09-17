Упразднение администрации губернатора депутаты одобрят уже послезавтра

Заксобрание Свердловской области назначило заседание профильного комитета по законодательству, которому предстоит рассмотреть поправки в устав региона, ликвидирующие администрацию губернатора.

Как сообщили РИА «Новый День» в заксо, комитет соберется послезавтра, в среду, 19 сентября. Докладчиком по вопросу изменений в областной устав назначен вице-губернатор Азат Салихов.

Законопроект был внесен в прошлую пятницу губернатором Евгением Куйвашевым. Он небольшой – всего одна страница. Его суть в том, что во всех областных законах слова «администрация губернатора Свердловской области» будут заменены на «аппарат губернатора и правительства Свердловской области».

Напомним, ранее Евгений Куйвашев ликвидировал пост первого вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Владимира Тунгусова.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.09.18

Екатеринбурженка Анастасия Татарева вернулась с победой с ЧМ по художественной гимнастике. / Неизвестный водитель под Талицей сбил насмерть молодого парня и скрылся. / В Екатеринбурге христиан оштрафовали за сотрудницу из Казахстана. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»