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Понедельник, 17 сентября 2018, 12:01 мск

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Упразднение администрации губернатора депутаты одобрят уже послезавтра

Заксобрание Свердловской области назначило заседание профильного комитета по законодательству, которому предстоит рассмотреть поправки в устав региона, ликвидирующие администрацию губернатора.

Как сообщили РИА «Новый День» в заксо, комитет соберется послезавтра, в среду, 19 сентября. Докладчиком по вопросу изменений в областной устав назначен вице-губернатор Азат Салихов.

Законопроект был внесен в прошлую пятницу губернатором Евгением Куйвашевым. Он небольшой – всего одна страница. Его суть в том, что во всех областных законах слова «администрация губернатора Свердловской области» будут заменены на «аппарат губернатора и правительства Свердловской области».

Напомним, ранее Евгений Куйвашев ликвидировал пост первого вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Владимира Тунгусова.

Екатеринбург, служба информации

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