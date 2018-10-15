Место Тунгусова в аппарате губернатора занял его заместитель Вадим Дубичев

Евгений Куйвашев сформировал кадровый состав аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Новый властный орган создан вместо упраздненной администрации главы региона.

Как сообщили «Новому Дню» в правительстве области, бывший замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев назначен первым заместителем вице-губернатора по внутренней политике – руководителя новой структуры аппарата губернатора. Ранее этот функционал выполнял уволенный в сентябре Владимир Тунгусов. Пока не назначен вице-губернатора, Дубичев будет временно исполнять его обязанности.

Куйвашев также сегодня распорядился о других назначениях в аппарате губернатора и правительства. Информация о них появится в ближайшее время.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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