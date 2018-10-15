Куйвашев назначил заместителей главы аппарата губернатора и правительства

Евгений Куйвашев определил основной кадровый состав нового аппарата губернатора и правительства Свердловской области.

Так, Вадим Дубичев стал первым заместителем руководителя аппарата – директором департамента по местному самоуправлению. Он отвечает за вопросы внутренней политики и взаимодействие с муниципалитетами, а также координирует работу управленческих округов.

Экспертно-аналитический департамент возглавил Константин Устиловский, также получивший должность первого замруководителя аппарата. Ильхам Ширалиев назначен на должность замглавы аппарата – директора департамента кадровой политики и контроля. Игорь Ромшин стал замглавы аппарата – директором государственно-правового департамента. Виктор Ятло возглавил организационное направление работы в должности директора департамента протокола и организационного обеспечения. Марина Обрубова назначена заместителем руководителя аппарата, в ее ведении будут находиться вопросы документооборота и работа с обращениями граждан.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в структуру аппарата будут входить еще подразделения, в частности представитель губернатора и правительства в заксобрании региона области, управление по мобилизационной подготовке и некоторые другие.

Добавим, в результате управленческой реформы часть функций бывшей администрации губернатора была перераспределена в пользу департамента внутренней политики, который стал отдельным исполнительным органом госвласти. Возглавлять одновременно департамент и аппарат будет вице-губернатор, который еще не назначен. Временно исполнять эти обязанности будет Вадим Дубичев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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