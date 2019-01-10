Вице-губернатор Бидонько сегодня перестанет быть депутатом Госдумы

Государственная дума только сегодня рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Сергея Бидонько, в декабре назначенного заместителем губернатора Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о Бидонько будет рассмотрен в самом начале заседания, сразу после утверждения повестки.

Напомним, пост замгубернатора по внутренней политике Сергей Бидонько получил 12 декабря. После этого он написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий, но рассмотреть его до Нового года парламентарии не успели. В Госдуме Сергей Бидонько представлял избирателей Серовского одномандатного округа № 174, в который входят практически все города севера области. В сентябре этого года там пройдут довыборы. В политических кругах Свердловской области уже несколько недель активно курсирует информация о том, что вакантный мандат может достаться бывшему свердловскому премьеру Денису Паслеру.

Тем временем почти целый год жители избирательного округа № 174 будут жить без собственного депутата. Однако на встрече с журналистами 18 декабря Сергей Бидонько заявил, что «номер его мобильного телефона есть практически у каждого жителя округа», и граждане могут совершенно спокойно обращаться к нему с любыми проблемами.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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