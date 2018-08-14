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Вторник, 14 августа 2018, 14:02 мск

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Кандидат в гордуму Екатеринбурга устроил дебош в ресторане

Свердловский избирком пока не нашел серьезных нарушений в текущей избирательной кампании в муниципалитетах. По словам руководителя комиссии Валерия Чайникова, «самым страшным» из всех правонарушений стала выходка одного из кандидатов в Екатеринбургскую гордуму от партии КПРФ. Мужчина вместе с другом пришел в ресторан, они изрядно выпили и начали буянить, за что были доставлены в полицию. В отношении них вынесено решение об административном аресте.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции глава областного избиркома Валерий Чайников, проверкой сообщений о вероятных нападениях на кандидатов и порче их имущества занимаются правоохранительные органы. На сегодняшний день в полицию поступило 23 обращения, из них 20 – в Екатеринбурге, два – в Верхней Пышме, одно – в городе Заречном.

По 15 обращениям проводится проверка в рамках КОАП, по четырем вынесено постановление об отказе в возбуждении дела, по двум – проводится проверка в порядке УПК. Одно обращение касалось ресторанного загула кандидата от КПРФ. Чайников уточнил, что в отношении мужчин были составлены четыре протокола за неповиновение полиции и распитие спиртных напитков в общественных местах.

«Все остальные заявления проверяются. У меня пока нет о них сведений. То хулиганство, что где-то «лечили» памятники или рисовали на дорогах, я не отношу к покушениям на избирательную систему. Полиция установит правонарушителей и накажет их», – заключил Валерий Чайников.

Он также отметил, что предвыборный слоган «Криминал рвется во власть» можно рассматривать лишь в контексте судимостей кандидатов, а все остальное – «что-то абстрактное и непонятное». По словам Чайникова, в избирательной кампании во всех муниципалитетах 11 кандидатов заявили о наличии у них судимости. Были двое выдвиженцев, которые сообщили комиссии даже о тех статьях, которые уже декриминализированы, – то есть на выборах их можно не указывать. Пять кандидатов попытались скрыть свое уголовное прошлое, причем трое заявили более «мягкую» судимость. Но после проверки по базе МВД избирком аннулировал их регистрацию.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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