Побои, кража, хулиганство – самые популярные судимости у кандидатов в депутаты

Муниципальные выборы в Свердловской области снова не обошлись без судимых кандидатов. По итогам регистрации в ТИКах девять претендентов на депутатские места оказались с уголовным прошлым, причем два из них пытались скрыть этот факт от избирательной комиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», случаи отказов в регистрации из-за судимости в этом году были только в Белоярском городском округе, где 9 сентября пройдут довыборы в местную думу. Выдвиженец «Справедливой России» Николай Яковлев «забыл» сообщить, что в прошлом был осужден за побои, истязание и угрозу убийством. Кандидат от ЛДПР Михаил Макаров скромно умолчал, что имеет судимость за кражу, погашенную только в 2015 году. В обоих случаях избирком выявил нечистую биографию соискателей с помощью проверки МВД.

Тем не менее, один кандидат с криминальным багажом в Белоярском округе все-таки участвует. Это коммерческий директор ООО «Сигарный клуб» Сергей Рябков, который весьма интересно проводит нынешнюю кампанию. Самовыдвиженец имеет погашенные судимости за побои, самоуправство и мошенничество в бизнесе, но это не помешало ему подать документы в избирком Екатеринбурга. В уральской столице директору сигарного клуба отказали, и он нацелился на Белоярку. Там Рябкову удалось зарегистрироваться на выборах только со второго раза. Сначала комиссия забраковала несколько подписей в поддержку кандидата, но через пару дней мужчина исправился и принес необходимый комплект подписных листов, рассказали «Новому Дню» в белоярской ТИК. Любопытно, что тот же самый Сергей Рябков участвует в повторных выборах думы Кленовского сельского поселения.

В думу поселка Малышева хотят попасть сотрудник местной водоснабжающей организации Евгений Контауров, у которого за плечами уголовная статья «Приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем», и гендиректор компании по добыче камня Антон Мелехин, имеющий судимость за разбой. Оба участвуют в выборах как самовыдвиженцы.

На довыборы в Кушве самостоятельно выдвинулся и успешно прошел регистрацию директор управляющей компании Александр Бердников, имеющий целый букет уголовных статей – злостное хулиганство, проникновение в чужое жилище, умышленное причинение вреда здоровью, наказание за совокупность преступлений, причинение имущественного ущерба путем обмана. Последняя судимость была погашена всего год назад.

Партийные кандидаты в депутаты тоже небезгрешны перед законом. В Артемовском округе единоросс Геннадий Виноградов, работающий егерем в лесном хозяйстве, в 90-е годы был судим за незаконное лишение свободы, причинение легкого вреда здоровью и побои. Работник издания «Природная газета» Сергей Мошин, выдвинутый КПРФ в депутаты думы Горноуральского округа, в советское время был судим за вымогательство. Еще один представитель «Единой России» отличился на выборах гордумы Качканара – механик Евгений Коршиков в прошлом был осужден за кражу.

Добавим, что все вышеперечисленные кандидаты могут быть избраны, так как имеют погашенные судимости. Ограничение на участие в избирательных кампаниях в течение 10-15 лет накладывается лишь в случае совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, избирком может снять кандидата с выборов, если выяснится, что тот намеренно скрыл судимость.

Любопытно, что в Екатеринбурге среди сотен зарегистрированных кандидатов не оказалось ни одного человека с уголовным прошлым, хотя в городе активно раскручивается предвыборный лозунг «не допустим криминал во власть». Аналогичная ситуация сложилась на выборах городской думы Верхней Пышмы, где все претенденты без проблем прошли проверку по базам МВД.

Впрочем, выдвижение судимых кандидатов в российской глубинке давно стало традицией. Причем набор криминальных статей почти не меняется – кражи, мошенничество, побои, хулиганство. Но избирателей это не сильно волнует. Например, на муниципальных выборах-2017 в Свердловской области баллотировалось более ста человек с уголовным прошлым. Особенно выделялся Алапаевск, где было сразу десять судимых кандидатов. Двое из них в итоге были избраны – Дмитрий Карпов (статьи за грабеж и незаконное хранение оружия) и Сергей Подкорытов (статьи за вымогательство, хулиганство, грабеж). Оба избранника сейчас возглавляют думскую комиссию по местному самоуправлению.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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