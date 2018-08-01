С екатеринбургских выборов сняли единственного судимого кандидата

Екатеринбургский избирком отказал в регистрации единственному кандидату в депутаты, имеющему судимость (погашенную).

Как сообщили РИА «Новый День» в избиркоме, отказ получил коммерческий директор ООО «Сигарный клуб» Сергей Рябков 1982 г.р, который шел по 12 округу. Впрочем, отказали ему не за судимость, а за то, что он не предоставил в избирком полный набор необходимых документов. В другом муниципалитете, Белоярском округе, Рябкова благополучно зарегистрировали кандидатом на довыборах по 4 избирательному округу. Кандидат был судим за побои, самоуправство и мошенничество, судимость погашена в 2014 году.

Добавим, что всего с екатеринбургских выборов на сегодняшний день сняли 18 кандидатов по одномандатным округам, 88 – зарегистрированы, решения по еще 38 претендентам будут приняты в ближайшие пять дней.

«Списочников» зарегистрировали почти всех, за исключением «Коммунистов России», в поддержку которых «подписались» уже умершие горожане.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.08.18

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