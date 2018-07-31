«Коммунистов России» при выдвижении в Екатеринбурге поддержали мертвые души

Партия Максима Сурайкина «Коммунисты России» не будет принимать участия в выборах думы Екатеринбурга.

Как сообщил сегодня в соцсети лидер свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев, из 1084 подписей избирателей в поддержку списка «Коммунистов России», проверенных избиркомом, 430 оказались недействительными. Еще 16 подписей «поставили» умершие. Эту информацию подтвердил «Новому Дню» председатель избиркома Илья Захаров. Таким образом, вопрос об их участии в предвыборной гонке можно считать закрытым.

Добавим, что сегодня утром такая же судьба постигла «Коммунистов России» в Тюмени. Горизбирком отказался регистрировать их список кандидатов в депутаты городской думы, так как почти половина из проверенных подписей была признана недействительными.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.07.18

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