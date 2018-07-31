С выборов в гордуму Тюмени сняли целую партию

Горизбирком Тюмени отказался регистрировать список кандидатов в депутаты городской думы, выдвинутый отделением коммунистической партии «Коммунисты России». КПКР заявила о своем выдвижении по единому избирательному округу и представила более 2,8 тыс. подписей. Комиссия проверила 20 процентов подписей и признала почти половину из них недействительными.

«Если суммарное количество недостоверных и недействительных подписей избирателей составит более 10 процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки, избирательному объединению должно быть отказано в регистрации, – пояснили в горизбиркоме. – Рабочая группа по проверке подписных листов выявила 233 недействительных подписей, что составляет 45 процентов от числа отобранных для проверки».

Тюмень, служба информации

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