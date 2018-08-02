В Екатеринбурге памятники Свердлову и Попову украсили кровавыми бинтами (ФОТО)

Памятники большевику Якову Свердлову и изобретателю радио Александру Попову в Екатеринбурге внезапно оказались объектами странного стрит-арта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром на руке Свердлова и на груди Попова появились повязки, пропитанные кроваво-красной краской. По свидетельству горожан, к ногам памятников также были прислонены рукописные плакаты «Не пустим криминал в думу», но они быстро исчезли, тогда как повязки оставались на месте еще долго.

Около 11 часов трое неприветливых мужчин в штатском принесли лестницу и разбинтовали товарища Свердлова. На вопрос корреспондента РИА «Новый День», что происходит и кто украсил памятник столь сомнительным образом, они коротко ответили «полиция разберется». В мэрии про инцидент ничего не знают.

Добавим, что гуляющие по городу екатеринбуржцы, привыкшие к различным художественным акциям, на инсталляцию особого внимания не обращали. Большинство из них составляли десантники, у которых сегодня праздник – они направлялись к другому памятнику, «Черный тюльпан», где традиционно отмечают День ВДВ.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.08.18

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