По итогам выборов в Свердловской области заменят одного депутата и двух членов ОП

После выборов в городскую думу Екатеринбурга понадобится небольшая ротация в других коллегиальных органах – областном заксобрании и областной Общественной палате.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, копии заявлений о сложении полномочий членов Общественной палаты представили два избранных депутата – советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин и сопредседатель ОНФ Анастасия Немец. Напомним, оба они входили в общегородскую тройку кандидатов от «Единой России». Также по какому-то странному недосмотру они, уже будучи кандидатами в депутаты, были предложены в июле в новый состав ОП СО губернатором Евгением Куйвашевым, хотя совмещать эти посты нельзя. Политологи тогда назвали это решение «головотяпством». Более того, на первом заседании ОП СО нового созыва Анастасия Немец, в победе которой на выборах уже тогда мало кто сомневался, была избрана председателем постоянной комиссии по развитию комфортной городской среды, ЖКХ и безопасных автомобильных дорог. Теперь на ближайшем же заседании ОП ее полномочия и полномочия Воронина должны быть прекращены, после чего палата обратится к губернатору с просьбой «доукомплектовать» свой состав.

Кроме того, по итогам выборов в ЕГД из областного заксо исчезнет один депутат. Единоросс Игорь Володин победил в одномандатном округе № 13 и теперь должен написать в мандатную комиссию заксо заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Рассмотреть его депутаты должны на ближайшем пленарном заседании, которое назначено на тот же день, что и первое заседание гордумы – 25 сентября. Добавим, что в 2016 году при формировании заксо Володин также был избран по одномандатному округу (№ 11, Орджоникидзевский), а значит – там должны быть назначены довыборы, которые состоятся, по всей видимости, в марте 2019 года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.09.18

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