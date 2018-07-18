«Это головотяпство»: в губернаторскую часть Общественной палаты попали кандидаты в гордуму

Губернатор Евгений Куйвашев определился со своей часть нового состава Общественной палаты Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» в ДИПе, среди кандидатов – Герой России Сергей Воронин и сопредседатель регионального штаба ОНФ Анастасия Немец. Странность в том, что не далее как месяц назад они были утверждены региональным политсоветом «Единой России» в качестве членов общегородской тройки кандидатов на выборах в городскую думу Екатеринбурга. Попасть и в Общественную палату, и в городскую думу одновременно они не смогут – это запрещено законом. Почему так произошло – загадка. Первый замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев, которому губернатор поручил формирование своей части ОП СО, в данный момент не отвечает на звонки.

«Это головотяпство, – считает один из уральских политологов. – Судя по всему, списки готовили разные люди. Единого руководства в области нет. Теперь этим кандидатам надо либо отказаться от Общественной палаты, либо от выборов. С другой стороны, они могут избраться, а потом передать мандаты нижестоящим товарищам».

Добавим, что «Единая Россия» до сих пор не сдала в избирком списки кандидатов по единому избирательному округу – только по одномандатным, хотя выдвижение кандидатов в гордуму заканчивается уже послезавтра. В пресс-службе отделения сообщили, что это, вероятно, произойдет завтра. Однако там утверждают, что персональный состав общемуниципальной тройки не изменился. «Единственное изменение в списках – нет Смолина (Кировская тергруппа № 7), он решил идти самовыдвиженцем и не принес нам документы», – рассказал пресс-секретарь отделения Максим Бестфатер.

Кроме Анастасии Немец и Сергея Воронина, в Общественную палату от губернатора попали почетный гражданин Первоуральска Владимир Валькер, исполнительный вице-президент СОСПП Марина Вшивцева, председатель Свердловского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Емельянов, координатор «Молодежки ОНФ» в Свердловской области Юлия Итяйкина, председатель Свердловского Союза журналистов Александр Левин, вице-президент Союза малого и среднего бизнеса региона Сергей Майзель, композитор Александр Пантыкин, артист шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, начальник регионального штаба Союза добровольцев России Вадим Савин, председатель Совета главных конструкторов региона Леонид Шалимов, биатлонист Антон Шипулин, член президиума координационного совета объединения работодателей и профсоюзов автомобильного транспорта УрФО Владимир Щукин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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