Руководить отбором «губернаторской» части областной ОП будет Дубичев

И.о. губернатора Алексей Орлов утвердил персональный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов в новый состав Общественной палаты Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановление об этом опубликовано на портале правовой информации. Председателем комиссии назначен первый замруководителя администрации губернатора Вадим Дубичев, его заместителем – директор департамента внутренней политики Антон Третьяков.

Напомним, прием документов от некоммерческих организаций, выдвигающих своих кандидатов в ОП СО, проходит с 18 мая по 18 июня. Не могут участвовать в формировании палаты НКО, существующие меньше года, политические партии, а также организации, имеющие предупреждение за экстремистскую деятельность. Сами кандидаты должны быть старше 18 лет, не работать чиновниками, не иметь иностранного гражданства и непогашенной судимости.

Напомним, 14 членов Общественной палаты назначает губернатор, 14 утверждает заксобрание, и этот состав из 28 человек назначает еще 14 членов. Таким образом, в полном составе из 42 человек Общественная палата начинает работу.

Срок полномочий действующей ОП истекает в августе.

Екатеринбург, служба информации

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