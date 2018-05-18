В Свердловской области началось формирование новой Общественной палаты

В Свердловской области начинается прием документов для формирования нового состава Общественной палаты региона, которая будет работать в 2018-2021 гг.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксобрания, прием документов от некоммерческих организаций будет проходить с 18 мая по 18 июня. Структурные подразделения общероссийских и межрегиональных организаций могут подать свои предложения по кандидатам в ОП СО в администрацию губернатора, свердловские НКО – в аппарат заксобрания. Не могут участвовать в формировании палаты НКО, существующие меньше года, политические партии, а также организации, имеющие предупреждение за экстремистскую деятельность. Сами кандидаты должны быть старше 18 лет, не работать чиновниками, не иметь иностранного гражданства и непогашенной судимости.

Напомним, 14 членов Общественной палаты назначает губернатор, 14 утверждает заксобрание, и этот состав из 28 человек назначает еще 14 членов. Таким образом, в полном составе из 42 человек Общественная палата начинает работу.

Срок полномочий действующей ОП истекает в августе.

Екатеринбург, служба информации

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