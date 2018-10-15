В Свердловской области ищут двух общественников на замену видным единороссам

В администрации губернатора Свердловской области начат прием заявлений от общественных организаций, желающих предложить своего кандидата на одно из двух вакантных мест в Общественной палате региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксобрания, войти в состав ОП имеет право гражданин РФ не младше 18 лет, дееспособный, не являющийся депутатом любого уровня, не имеющий неснятой или непогашенной судимости. Документы будут приниматься в резиденции губернатора с 15 до 30 октября включительно, потом губернатор Евгений Куйвашев выберет из всех претендентов двоих.

Напомним, еще в сентябре заявления о сложении полномочий членов Общественной палаты представили два избранных депутата ЕГД от «Единой России» – советник ректора УрГЭУ, Герой России Сергей Воронин, и сопредседатель ОНФ Анастасия Немец. Оба они входили в общегородскую тройку кандидатов от «Единой России». Также по какому-то странному недосмотру они, уже будучи кандидатами в депутаты, были предложены в июле в новый состав ОП СО губернатором Евгением Куйвашевым, хотя совмещать эти посты нельзя. Политологи тогда назвали это решение «головотяпством».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.10.18

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