Кандидат в гордуму от ЕР возглавила комиссию областной Общественной палаты (ФОТО)

Анастасия Немец, второй номер в общемуниципальной тройке кандидатов от «Единой России» на выборах в городскую думу, избрана председателем постоянной комиссии Общественной палаты Свердловской области по развитию комфортной городской среды, ЖКХ и безопасных автомобильных дорог.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ни у кого из членов палаты такое совмещение вопросов не вызвало. Тем не менее, если Немец будет избрана в гордуму на выборах 9 сентября, ей придётся выбирать что-то одно.

Также на сегодняшнем заседании ОП были избраны четыре заместителя председателя и ещё семь председателей комиссий.

Заместителями Александра Левина стали Владимир Винницкий, Александр Косинцев, Сергей Майзель и Вадим Савин.

Комиссию по демографической политике и охране здоровья возглавил Феликс Бадаев. По экологии и защите окружающей среды – Михаил Беленький. По науке и развитию цифровой экономики – Леонид Шалимов. По культуре и образованию – Александр Пантыкин. По общественному контролю – Марина Вшивцева. По патриотическому воспитанию и поддержке гражданских инициатив – Евгений Тетерин. По этике – Шлема Спектор.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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