Опальные единороссы ведут переговоры со «справороссами» о выборах в гордуму

Участники праймериз «Единой России», которые выступали против «списка Тунгусова» и не заняли ведущих мест по итогам голосования 3 июня, ведут переговоры о вхождении в списки партии «Справедливая Россия».

Об этом сообщил РИА «Новый День» депутат Госдумы от СР Дмитрий Ионин. Руководитель регионального отделения Геннадий Ушаков, в свою очередь, заявил, что список партии на муниципальные выборы формируется, и в сентябре партии будет что показать.

Депутат гордумы Анатолий Шарапов, который ранее возглавил группу борцов с административным ресурсом на праймериз «Единой России», подтвердил, что стремление примкнуть к крупной политической партии – это совершенно естественный процесс. «Ставки на этих выборах очень высоки, округа большие – 60, где-то даже 65 тысяч избирателей. Праймериз ЕР показали, что административный ресурс есть, но они же показали, что он не всегда срабатывает», – отметил Шарапов. Он не стал поименно называть тех коллег, которые могли бы войти в список эсеров, но отметил, что его легко составить, сравнив «список Тунгусова» и список участников праймериз, которые не смогли занять первые места в своих округах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.18

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