Свердловские единороссы выберут новый политсовет раньше, чем в других регионах

Новый политсовет Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» будет избран на областной конференции, которая состоится 25 января 2019 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение только что было принято на заседании политсовета, которое проходит в УрГЭУ.

Секретарь отделения Виктор Шептий пояснил, что в соответствии с решением прошедшего в начале месяца всероссийского съезда партии меняется ее устав, а вследствие этого до конца первого квартала 2019 года должны быть переизбраны все без исключения региональные политсоветы. При этом Шептий дал понять, что Свердловской области рекомендовано провести конференцию по избранию политсовета как можно раньше. Конец января – это самая ранняя дата, так как до региональной конференции необходимо провести местные конференции по выдвижению делегатов на неё.

Напомним, в уходящем году Свердловская «Единая Россия» не раз попадала в скандальные ситуации – например, праймериз по отбору партийных кандидатов в гордуму Екатеринбурга политологи назвали самыми грязными в стране. После них ушёл в отставку руководитель исполкома ЕР Александр Косинцев, постоянного преемника ему не нашли до сих пор. Под вопросом и будущее самого Виктора Шептий, которому уже не раз прочили отставку с поста секретаря отделения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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