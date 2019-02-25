При проведении праймериз единороссы будут учитывать, что говорили участники о партии

Оргкомитет праймериз «Единой России» будет учитывать, что претенденты на депутатское кресло говорят или говорили о партии и партийцах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге председатель оргкомитета Виктор Шептий. Он сказал, что для участников праймериз действует запрет на «действия, дискредитирующие партию», и если такая информация появится, ее будут учитывать. Но при этом, добавил он, на этапе выдвижения кандидатов еще не было ни одного случая отказа по этой причине.

Требования к участникам очень просты: это должен быть совершеннолетний гражданин РФ, не судимый, не состоящий в другой политической партии.

На вопрос журналистов, какие меры приняты, чтобы не допустить повторения скандальных событий прошлого года, Шептий, который очень торопился на торжественный вечер по случаю юбилея Свердловской области, ответил предельно кратко: «Все будет хорошо».

Документы от кандидатов начнут принимать уже на этой неделе и закончат 2 мая. Само голосование состоится 26 мая.

Напомним, довыборы в этом году пройдут в Серовском (в Госдуму) и Орджоникидзевском (в заксобрание) избирательных округах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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