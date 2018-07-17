Подкуп избирателей на екатеринбургских праймериз станет темой прокурорской проверки

Многочисленные факты подкупа избирателей в период подготовки и проведения праймериз «Единой России» в Екатеринбурге проверят в прокуратуре.

Как сообщили РИА «Новый День» в общественной палате города, председатель ОП Владимир Разбойников обратился к прокурору Екатеринбурга Светлане Кузнецовой провести проверку. «В Общественную палату муниципального образования «город Екатеринбург» в период с 16.05.2018 по 05.07.2018 поступило двадцать восемь обращений граждан, столкнувшихся с деятельностью кооперативов «Смена» и «Забота» в период подготовки и проведения праймериз «Единой России». При работе с обращениями были обнаружены признаки подкупа избирателей и незаконное использование персональных данных», – уточнили в палате.

Напомним, 3 июня, в день праймериз, сразу в нескольких округах были зафиксированы случаи массового подкупа – избирателям раздавали купоны на дешевые продукты и розыгрыш бытовой техники либо предлагали проголосовать за определенного кандидата за 200 рублей. В администрации Екатеринбурга были шокированы масштабом нарушений. «То, что творилось возле участков, массовый подкуп, можно назвать абсолютным беспределом», – отметил представитель мэрии. Он подчеркнул, что избирком внимательно следил за тем, как проходили праймериз, чтобы учесть появление подобных «грязных» технологий на сентябрьских выборах в городскую думу.

Как уже сообщал «Новый День», незадолго до праймериз из списков ЕР был вычеркнут директор УК РЭМП Железнодорожного района Александр Колесников, которого уличили в связи с подобными кооперативами. Некоторые другие кандидаты, также замеченные в раздаче купонов, не смогли набрать нужное число голосов. Позже и они, и Колесников появились в предвыборном списке другой партии – «Справедливой России».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.07.18

Отменили выборы мэров, одобрили пенсионную реформу и спасли свои доходы – чем отличилось заксо в весеннем сезоне – 2018. / Екатеринбургские отели продолжают завышать цены даже после окончания ЧМ. / В Екатеринбурге столкнулись два трамвая: есть пострадавшие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»