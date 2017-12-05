Перед выборами-2018 «Единую Россию» поделят между городом и областью

Предстоящая 9 декабря конференция регионального отделения «Единой России» покажет расстановку сил перед выборами в городскую думу. Не исключено, что баланс в руководстве отделения попытаются сместить от ставленников области в сторону «городской команды».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в день конференции будут объявлены итоги ежегодной 10-процентной ротации регионального политсовета. Возможно, что представителям городской администрации удастся ввести в его состав своих ставленников. «Как я слышал, администрация в лице Тушина уже объявила о том, что они будут инкорпорировать своих людей в руководство местной «Единой России». Все идет к тому, что партия будет более тесно взаимодействовать с городом. В прежние избирательные циклы эти отношения всегда были очень сложными, но в новых реалиях сращивание партийного и чиновничьего аппарата практически неизбежно. На выборах будет консолидированный список кандидатов от города и области», – считает политолог Александр Пирогов.

Его коллега Алексей Швайгерт, напротив, уверен, что близко к руководству отделением «городских» не подпустят. «Получить долгожданный контроль над отделением городу, конечно, интересно. Одно дело – тайно поддерживать в округах кандидатов от оппозиции или самовыдвиженцев, и совсем другое – завести собственный пул через «Единую Россию». Но вряд ли им дадут это сделать. «Единая Россия», по сути, это последний бастион, который область не сдаст, уж лучше оставить все как есть, под руководством Шептия», – считает эксперт.

Добавим, время от времени в сеть вбрасывается информация о скором уходе со своего поста руководителя исполкома Александра Косинцева – депутата городской думы, который, тем не менее, считается лояльным прежде всего губернатору. Эта должность, которую многие считают расстрельной, дает своему обладателю очень важное полномочие: формировать счетные комиссии для проведения праймериз. Таким образом, предполагают источники, от руководителя исполкома в значительной мере будет зависеть, кто именно попадет в итоговый список кандидатов от партии власти. Однако в отделении заявляют: Косинцев никуда не уходит. «Александр Петрович уже комментировал эту тему. Для того чтобы он покинул свой пост, нужно прежде всего его желание. А такого желания он не высказывал», – заявил пресс-секретарь СРО ЕР Максим Бестфатер.

Напомним, выборы в городскую думу пройдут в сентябре 2018 года. По какой схеме они пройдут, неизвестно до сих пор: вопрос о частичной отмене партсписков был перенесен на следующий год. По всей видимости, его внесут только после президентских выборов. В этом случае не исключено, что внести изменения в устав города не успеют, особенно если городская дума «встанет на дыбы».

Екатеринбург, служба информации

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