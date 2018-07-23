В ЦПКиО рухнула карусель с детьми. Директор парка: «Ничего не произошло» (ФОТО)

В парке имени Маяковского рухнула карусель, на которой катались маленькие дети. Следователи начали проверку. Однако в самом парке практически сразу после случившегося аттракцион собрали и увезли.

ЧП произошло накануне около 16-30, на землю завалился аттракцион «Космос», предназначенный для детей от 3 до 10 лет. В момент происшествия карусель уже останавливалась, на ней находилось 3-4 детей. Возможно, пострадала одна девочка. «Ребёнок катался на карусели. Она начала останавливаться, сиденья стали волочиться по земле, и вся конструкция завалилась на одну сторону. Девочку зажало», – рассказала сайту E1.ru Анастасия, сын которой катался на этом аттракционе.

Как сообщили в СКР по Свердловской области, началась доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента. По предварительным данным, телесных повреждений у ребёнка нет, обошлось. Однако проверяются документы, проводятся опросы очевидцев и т.д. Практически сразу после того, как карусель упала, ее собрали и вывезли. В СКР по Свердловской области отметили, что следственным действиям это не помешает.

Директор парка Роман Шадрин ЧП прокомментировал кратко «Ничего не произошло. Не делайте из меня преступника. Мне уже 15 человек позвонили, пишите официальную бумагу, будет официальный ответ, закон о СМИ я знаю».

В сентябре 2017 года в ЦПКиО на аттракционе скончался мужчина. Ему стало плохо, очевидцы сообщали, что мужчину еще можно было спасти, но на территории парка не оказалось медпункта.

Екатеринбург, служба информации

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