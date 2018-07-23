Аттракцион, который рухнул в парке Маяковского, проверяли два месяца назад

Карусель, которая в воскресенье рухнула на детей, принадлежит парку Маяковского. Последняя проверка была в мае этого года – и аттракцион ее успешно прошел, разрешение на эксплуатацию выдали до 2019 года.

В ЦПКиО прокомментировали инцидент с завалившейся каруселью «Космос», на которой в момент ЧП находились дети. РИА «Новый День» интересовалось, кому принадлежит карусель. Как оказалось, собственник имущества не коммерсанты, арендующие в парке площадки, а сам парк, точнее, МБУК «ЕЦПКиО им. В. В. Маяковского». За техническим состоянием карусели следят работники отдела по эксплуатации аттракционов. «Космос» последний раз проверяли в мае 2018 года, аттракцион, как следует из ответа юридического отдела парка на запрос агентства, получил доступ к эксплуатации до мая 2019 года.

Редакция также поинтересовалась, какая помощь на месте была оказана ребенку, который, со слов очевидцев, получил травмы и какое наказание ждет ответственных за падение карусели. В парке на эти вопросы ответили следующим образом: «В настоящее время идет служебная проверка по данному факту, результаты будут опубликованы на информационных порталах МБУК «ЕЦПКиО им. В. В. Маяковского». Пояснения, как персонал пытался помощь малышу, в ответе на редакционный запрос нет.

Напомним, ЧП произошло накануне около 16-30, на землю завалился аттракцион «Космос», предназначенный для детей от 3 до 10 лет. В момент происшествия карусель уже останавливалась, на ней находилось 3-4 детей. Возможно, пострадала одна девочка. Директор парка Роман Шадрин ранее прокомментировал это событие так: «Ничего не произошло. Не делайте из меня преступника. Мне уже 15 человек позвонили, пишите официальную бумагу, будет официальный ответ, закон о СМИ я знаю».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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