«Если докажут подмену – будет сенсация!»: Захаров прокомментировал обыски в окризбиркоме

Глава горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров на сегодняшней пресс-конференции прокомментировал вчерашние обыски в здании ОИК по одномандатным округам № 16, 17, 18 (Чкаловский район).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Илья Захаров заявил, что следственные действия были связаны с возбужденным на прошлой неделе уголовным делом о возможной подмене подписных листов в поддержку кандидата по 17-му округу Александра Смолина. «Пока факт подмены не доказан. Там формулировка такая: «подмена неустановленными лицами». Если их установят, если это окажутся члены избиркома, то сразу говорю – я никому помогать не собираюсь. Изъяли у комиссии какие-то документы из дела Смолина, два жестких диска. Комиссия сейчас сидит, не знает, как работать, – там у них компьютер какой-то тормозной, медленный. Если докажут вину члена избиркома – это будет сенсация. Никогда у нас ничего подобного не было. Кому это было нужно, кому от этого стало лучше – непонятно», – заявил Захаров.

Напомним, в этом году горизбирком принял решение сократить число окружных избирательных комиссий с 18 (по числу одномандатных округов) до семи – по числу административных районов Екатеринбурга. Чкаловская окружная комиссия отвечает за выборы по трем одномандатным округам – № 16, 17 и 18. Ее председателем был назначен Анатолий Осинкин, в прошлом специалист отдела спорта Чкаловской районной администрации и инструктор детской спортивной школы по хоккею.

Как уже сообщил «Новый День», в пятницу, 24 августа Чкаловский райсуд отменил регистрацию кандидата в депутаты Александра Смолина на выборах в гордуму, признав недействительными 40 подписей избирателей в его поддержку. Иск против Смолина подал его конкурент по округу, выдвиженец «Яблока» Роман Евдокимов. На прошлой неделе также стало известно, что следователи приняли решение возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов, если это деяние совершено членом избирательной комиссии».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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