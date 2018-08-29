В Екатеринбурге прошли обыски в Чкаловской избирательной комиссии

В Чкаловской территориальной избирательной комиссии Екатеринбурга сегодня днем прошли обыски.

Как сообщил РИА «Новый День» руководитель горизбиркома Илья Захаров, пришли сотрудники следственного комитета с постановлением об изъятии жестких дисков в компьютерах. Также оперативники забрали документы, касающиеся кандидата-самовыдвиженца Александра Смолина. «Что это даст, не знаю», – отметил Захаров. В региональном управлении СК никак не комментируют ситуацию.

Напомним, 24 августа Чкаловский райсуд отменил регистрацию Смолина на выборах в гордуму, признав недействительными 40 подписей избирателей в его поддержку. Иск против Смолина подал его конкурент по округу, выдвиженец «Яблока» Роман Евдокимов. На прошлой неделе также стало известно, что следователи приняли решение возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов, если это деяние совершено членом избирательной комиссии».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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