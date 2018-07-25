Из борьбы за одномандатные округа в ЕГД выбыли два действующих депутата и три партии

В Екатеринбурге завершилась подача документов на регистрацию кандидатов в депутаты гордумы по одномандатным округам.
Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, из 144 претендентов, уведомивших комиссию о своем выдвижении, необходимые документы не предоставили 17 человек. Среди них – два действующих депутата: Дмитрий Головин (выдвигался на предстоящие выборы по округу № 2) и Михаил Гаранин (округ № 6). Впрочем, у Головина есть шанс пройти в думу по списку партии «Яблоко» – там он занимает второе место в общегородской тройке. Гаранин как самовыдвиженец такой возможности лишен.
Полностью исчезнут из бюллетеней три партии – «Родная партия», «Российский объединенный трудовой фронт» и «Женский диалог». Они выдвинули только по одному кандидату, и эти кандидаты из дальнейшей борьбы выбыли. Добавим, что актриса Юлия Михалкова, сообщившая о своем выдвижении как самовыдвиженец в последний день, подписи избирателей собрать и сдать успела, теперь дело за малым – проверить их подлинность.
Всего по 18 одномандатным округам продолжат борьбу 127 кандидатов. Ниже – список тех, кто выбыл из дальнейшей кампании.
Округ № 1
Выдвинуты – 10
Не сдали документы на регистрацию: Сергей Шамов (самовыдвижение); Эдуард Шестаков «Родная партия».
Округ № 2
Выдвинуты – 10
Не сдали документы на регистрацию: Александр Файзрахманов (самовыдвижение); Кирилл Панов (самовыдвижение); Владислав Шурупов (самовыдвижение); Дмитрий Головин («Яблоко», действующий депутат ЕГД).
Округ № 3
Выдвинуты – 5
Не сдали документы на регистрацию: 0
Округ № 4
Выдвинуты – 7
Не сдали документы на регистрацию: 0
Округ № 5
Выдвинуты – 12
Не сдали документы на регистрацию: Ангелина Красильникова («Защитники Отечества»); Никита Галанов («Российский объединенный трудовой фронт»).
Округ № 6
Выдвинуты – 8
Не сдали документы на регистрацию: Данил Гогин (самовыдвижение), Михаил Гаранин (самовыдвижение, действующий депутат ЕГД).
Округ № 7
Выдвинуты – 9 Не сдали документы на регистрацию: Константин Кунцевич (самовыдвижение).
Округ № 8
Выдвинуты – 8
Не сдали документы на регистрацию: Сергей Маслов (самовыдвижение); Анатолий Холодилин «Защитники Отечества»); Ольга Холоднюк (РППС); Жанна Богданова («Женский диалог).
Округ № 9
Выдвинуты – 7
Не сдали документы на регистрацию: 0
Округ № 10
Выдвинуты – 6
Не сдали документы на регистрацию: 0
Округ № 11
Выдвинуты – 7
Не сдали документы на регистрацию: Сергей Пуркач («Яблоко»).
Округ № 12
Выдвинуты – 8
Не сдали документы на регистрацию – Сергей Рябков (самовыдвижение).
Округ № 13
Выдвинуты – 8
Не сдали документы на регистрацию – 0.
Округ № 14
Выдвинуты – 7
Не сдали документы на регистрацию – 0.
Округ № 15
Выдвинуты – 7
Не сдали документы на регистрацию – 0.
Округ № 16
Выдвинуты – 7
Не сдали документы на регистрацию – 0.
Округ № 17
Выдвинуты – 9
Не сдали документы на регистрацию – 0.
Округ № 18
Выдвинуты – 9
Не сдали документы на регистрацию – 0.
Екатеринбург, служба информации
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