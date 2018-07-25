Из борьбы за одномандатные округа в ЕГД выбыли два действующих депутата и три партии

В Екатеринбурге завершилась подача документов на регистрацию кандидатов в депутаты гордумы по одномандатным округам.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, из 144 претендентов, уведомивших комиссию о своем выдвижении, необходимые документы не предоставили 17 человек. Среди них – два действующих депутата: Дмитрий Головин (выдвигался на предстоящие выборы по округу № 2) и Михаил Гаранин (округ № 6). Впрочем, у Головина есть шанс пройти в думу по списку партии «Яблоко» – там он занимает второе место в общегородской тройке. Гаранин как самовыдвиженец такой возможности лишен.

Полностью исчезнут из бюллетеней три партии – «Родная партия», «Российский объединенный трудовой фронт» и «Женский диалог». Они выдвинули только по одному кандидату, и эти кандидаты из дальнейшей борьбы выбыли. Добавим, что актриса Юлия Михалкова, сообщившая о своем выдвижении как самовыдвиженец в последний день, подписи избирателей собрать и сдать успела, теперь дело за малым – проверить их подлинность.

Всего по 18 одномандатным округам продолжат борьбу 127 кандидатов. Ниже – список тех, кто выбыл из дальнейшей кампании.

Округ № 1

Выдвинуты – 10

Не сдали документы на регистрацию: Сергей Шамов (самовыдвижение); Эдуард Шестаков «Родная партия».

Округ № 2

Выдвинуты – 10

Не сдали документы на регистрацию: Александр Файзрахманов (самовыдвижение); Кирилл Панов (самовыдвижение); Владислав Шурупов (самовыдвижение); Дмитрий Головин («Яблоко», действующий депутат ЕГД).

Округ № 3

Выдвинуты – 5

Не сдали документы на регистрацию: 0

Округ № 4

Выдвинуты – 7

Не сдали документы на регистрацию: 0

Округ № 5

Выдвинуты – 12

Не сдали документы на регистрацию: Ангелина Красильникова («Защитники Отечества»); Никита Галанов («Российский объединенный трудовой фронт»).

Округ № 6

Выдвинуты – 8

Не сдали документы на регистрацию: Данил Гогин (самовыдвижение), Михаил Гаранин (самовыдвижение, действующий депутат ЕГД).

Округ № 7

Выдвинуты – 9 Не сдали документы на регистрацию: Константин Кунцевич (самовыдвижение).

Округ № 8

Выдвинуты – 8

Не сдали документы на регистрацию: Сергей Маслов (самовыдвижение); Анатолий Холодилин «Защитники Отечества»); Ольга Холоднюк (РППС); Жанна Богданова («Женский диалог).

Округ № 9

Выдвинуты – 7

Не сдали документы на регистрацию: 0

Округ № 10

Выдвинуты – 6

Не сдали документы на регистрацию: 0

Округ № 11

Выдвинуты – 7

Не сдали документы на регистрацию: Сергей Пуркач («Яблоко»).

Округ № 12

Выдвинуты – 8

Не сдали документы на регистрацию – Сергей Рябков (самовыдвижение).

Округ № 13

Выдвинуты – 8

Не сдали документы на регистрацию – 0.

Округ № 14

Выдвинуты – 7

Не сдали документы на регистрацию – 0.

Округ № 15

Выдвинуты – 7

Не сдали документы на регистрацию – 0.

Округ № 16

Выдвинуты – 7

Не сдали документы на регистрацию – 0.

Округ № 17

Выдвинуты – 9

Не сдали документы на регистрацию – 0.

Округ № 18

Выдвинуты – 9

Не сдали документы на регистрацию – 0.

Екатеринбург, служба информации

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