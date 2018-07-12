Проигравший праймериз ЕР метростроевец Юрий Дозорец идет на выборы от Партии пенсионеров

Партия пенсионеров последней определилась с кандидатами в депутаты Екатеринбургской городской думы. В первую тройку общепартийного списка вошли областной депутат Евгений Зяблицев, юрист Александр Кислых и директор екатеринбургского «Метростроя», действующий депутат шестого созыва ЕГД Юрий Дозорец. Последний участвовал в праймериз «Единой России» по Чкаловскому округу, но занял там лишь пятое место.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кандидатами «пенсионеров» в одномандатных округах стали Дмитрий Корепанов, Вячеслав Сергеев, Олег Глобов, Владимир Порывкин, Алексей Антошин, Ольга Холоднюк, Сергей Баринов, Анатолий Сауляк, Наталья Рязанцева, Евгений Кривошеев, Алексей Семенов, Олег Пенегин, Юлия Барашкина, Александр Кормильцев и другие партийцы. Большинство из перечисленных также вошли в партийный список и возглавили территориальные группы по избирательным округам Екатеринбурга.

Перед оглашением списка претендентов на депутатские места Евгений Зяблицев заявил, что тема пенсионной реформы станет главной в предвыборной кампании. По его словам, сегодня 92% граждан не согласны с этим законопроектом, поэтому партия считает правильным «кидать камни в правительство РФ», чтобы добиться смягчения реформы. Зяблицев также упомянул, что повышение пенсионного возраста необходимо, но не такими резкими темпами. «Наша задача – биться за снижение этого порога, особенно для женщин», – заявил главный «пенсионер» области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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