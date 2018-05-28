Новый скандал в ЕР: депутат гордумы призвал не плодить инвалидов, партия в шоке

В Екатеринбурге – очередной скандал из-за несдержанности на язык представителей власти. Бывший ректор Горной академии, депутат-единоросс Николай Косарев усомнился, что стоит тратить деньги на недоношенных младенцев и инвалидов. Партия выступила со специальным заявлением, в котором сообщила, что категорически с ним не согласна.

«Деятельность партии, как на законотворческом, так и на общественном уровне, всегда была направлена на поддержку курса на увеличение рождаемости, сохранение здоровья граждан и сокращение смертности, – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального отделения партии. – Со всей ответственностью можем заявить, что личное мнение Косарева, идущее вразрез не только с партийными, но и с общечеловеческими ценностями, никак не повлияет на реализацию государственной поддержки при выхаживании недоношенных младенцев и лечении людей с инвалидностью».

Ранее в интервью агентству «Уралинформбюро» Косарев заявил: «Мы говорим, что у нас высокие технологии, у нас всякие супер современные дела. Но часто эти супер современные дела ведут к показателям не очень хорошим. Вот мы создаем перинатальные центры, например, где выхаживаем младенцев весом по 500 граммов. И потом, я считаю, часто мы плодим тех людей, которые не обладают потенциалом к здоровью. Они инвалиды, они больные. Очень много рекламы идет «Давайте деньги соберем, окажем помощь», – заявил Косарев- Я недавно был в нашем клиническом институте мозга. И услышал, что там вытаскивают в большом количестве инсультников, и у нас область ежегодно пополняется на 10 000 инвалидов, которые могут годами находится на иждивении государства. Они инвалиды 1,2 группы, они лежачие часто, – рассказал депутат. – Вот хорошо это или плохо? С точки зрения снижения смертности это очень хорошо. С точки зрения нагрузки на государство, наверное, это не очень хорошо».

Отметим, что участие Косарева в сентябрьских выборах все еще под вопросом. На праймериз «Единой России» он не пошел. Недавно он заявил РИА «Новый день»: «Для меня это пока нерешенный вопрос. Может быть, определюсь ближе к сентябрю. Поздновато? Ну, как говорится, се ля ви». Напомним, ранее региональное отделение ЕР потряс другой скандал: группа участников праймериз обвинила оргкомитет в подготовке к фальсификации результатов. Сегодня они отправились в Москву и лично передали свои жалобы первому заместителю руководителя ЦИК «Единой России» Максиму Жаворонкову.

Екатеринбург, служба информации

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